«Народний фронт» попросив Facebook видалити фейки про Яценюка



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У Яценюка заявили, що «маячня у соцмережах доповнить архів фейків про «чеченського бойовика», «24 вілли в Маямі» чи брехню про «перший мільярд»

У соціальних мережах розповсюджується чергова «феєрична маячня» про те, що Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти - «Народний фронт»

Прес-служба «Народного фронту» звернулася до адміністрації Facebook з проханням видалити черговий фейк про лідера фракції Арсенія Яценюка та його родину. Про це йдеться на партійному сайті.

У «Народному фронті» зазначають, що останнім часом у соціальних мережах розповсюджується чергова «феєрична маячня» про те, що Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти.

«Також в якості сенсації спливають фейки трирічної давнини про чергові міфічні мільярди», - йдеться у повідомленні.

За твердженням прес-служби, цю нісенітницю почали передруковувати в соцмережі Facebook деякі користувачі та групи, тому у «Народному фронті» заявляє, що все це повна маячня і одна зі складових інформаційної кампанії проти Арсенія Яценюка, що тривала майже всі роки його прем’єрства і не припиняється досі.

«Ця маячня доповнить архів фейків про «чеченського бойовика», «24 вілли в Маямі» чи брехню про «перший мільярд», - написали у прес-службі фракції.

У «Народному фронті» наголошують, що неправдива інформація з’являється тому, що всі дії Яценюка «завжди були і будуть спрямовані на захист України, її демократичний розвиток, утвердження державності і незалежності України, боротьбу проти агресії Росії, яка, очевидно, і є замовником найбільш абсурдних фейків».

Також у прес-службі додають, «для всіх, хто натрапив на подібні «гарячі новини» заявляємо, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні і його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві». «Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають», - зазначають у «Народному фронті».

«Ми звертаємося до громадян України: будьте пильними, не вірте всьому, що написано на інтернет-парканах. Не дозволяйте собою маніпулювати і ставати інструментом в інформаційній війні проти України», - закликала прес-служба «Народного фронту».