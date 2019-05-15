«Народний фронт» закликає підтримати Православну церкву України й унеможливити розхитування ситуації



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Народний депутат Єленський заявив, що в усіх процесах, які намагаються підточити Православну церкву України, наша країна має справу з російською державою

Фракція «Народний фронт» закликає колег підтримати Українську православну церкву та не допустити розхитування ситуації навколо неї. Про це заявив представник фракції Віктор Єленський під час виступу з парламентської трибуни, йдеться на сайті фракції.

«Томос, який отримала Православна церква України – такий самий, як отримала православна церква Албанії і Сербії, Болгарії і Румунії, Польщі та Чеських земель. Є лише одна відмінність: ніколи, ніде, за жодних обставин православна церква не отримувала Томос за такого шаленого спротиву ядерної держави, як це було у 2018-2019 роках», – наголосив він.

Єленський заявив, що в усіх процесах, які намагаються підточити Православну церкву України, наша країна має справу з російською державою.

«Скориставшись транзитним періодом, скориставшись тим, що один президент України йде, а інший, його наступник, ще не прийшов, російська держава намагається відібрати в України Томос. Російська держава намагається розхитати ситуацію, користуючись дрібними розрахунками деяких людей, амбіціями, яким ми повинні дати відсіч», – пояснив представник «Народного фронту».

Він закликав колег по парламенту сказати рішуче «ні» всім спробам розхитати ситуацію навколо Православної церкви України.

«Ми повинні дати дуже чіткий сигнал, що ми підтримуємо Православну церкву України в її канонічному статусі. Що ми підтримуємо її предстоятеля митрополита Епіфанія. Що ми підтримуємо всі кроки щодо розбудови цієї церкви, розвитку шкільництва в цій церкві, розвитку освіти й духовного навчання. Ми повинні сказати рішуче «ні» всім спробам розхитати ПЦУ», – наголосив народний депутат.

«Ми повинні підтримати в усіх починаннях Православну церкву України, духовенство, єпископат і ті десятки тисяч людей, які в січні 2019 року плакали на Софійському майдані, коли ПЦУ вперше в своїй тисячолітній історії отримала свою законну канонічну незалежність», – підсумував Єленський.

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.

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