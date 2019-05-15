«Народного фронту» не буде на парламентських виборах - нардеп



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З’їзд «Народного фронту» Фото: Главком

«Народний фронт» взагалі як «Народний фронт» більше не буде існувати на наступних виборах», - заявив Логвинський

Депутат від «Народного фронту» Георгій Логвинський заявив, що партія як така не буде брати участі у парламентських виборах восени - відбудеться ребрендинг об'єднання.

Про це Логвинський заявив в ефірі «Громадського».

«Народний фронт» взагалі як «Народний фронт» більше не буде існувати на наступних виборах. Буде стовідсотковий ребрендинг, я думаю, що зміняться гравці. Думаю, що буде об’єднання з іншими політичними силами і ми побачимо певний блок або об’єднання, які можуть бути представлені на наступних парламентських виборах», - сказав депутат.

На питання ведучого, хто має стати лідером цього майбутнього об'єднання, Логвинський відповів:

«Я впевнений, що лідери «Народного фронту», вони так само будуть підтримувати (новий формат, ред.)... Зараз, на скільки я чув, ідуть перемовини з прем'єр-міністром паном Гройсманом, частиною Блоку Петра Порошенка, можливо... Може, навіть з Юлією Тимошенко ідуть якісь розмови».

Нагадаємо, заступники голови фракції «Народний фронт», які йшли за списками, Сергій Пашинський та Андрій Іванчук активізувалися на мажоритарних округах у Житомирській та Івано-Франківській областях відповідно, де вони використовують для «засівання» свої благодійні фонди.