  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Народного фронту» не буде на парламентських виборах - нардеп

    • Розсилка
    <p>З&rsquo;їзд &laquo;Народного фронту&raquo;</p> <p></p> - «Народного фронту» не буде на парламентських виборах - нардеп

    З’їзд «Народного фронту»

    Фото: Главком

    «Народний фронт» взагалі як «Народний фронт» більше не буде існувати на наступних виборах», - заявив Логвинський

    Депутат від «Народного фронту» Георгій Логвинський заявив, що партія як така не буде брати участі у парламентських виборах восени - відбудеться ребрендинг об'єднання.

    Про це Логвинський заявив в ефірі «Громадського».

    «Народний фронт» взагалі як «Народний фронт» більше не буде існувати на наступних виборах. Буде стовідсотковий ребрендинг, я думаю, що зміняться гравці. Думаю, що буде об’єднання з іншими політичними силами і ми побачимо певний блок або об’єднання, які можуть бути представлені на наступних парламентських виборах», - сказав депутат.

    На питання ведучого, хто має стати лідером цього майбутнього об'єднання, Логвинський відповів:

    «Я впевнений, що лідери «Народного фронту», вони так само будуть підтримувати (новий формат, ред.)... Зараз, на скільки я чув, ідуть перемовини з прем'єр-міністром паном Гройсманом, частиною Блоку Петра Порошенка, можливо... Може, навіть з Юлією Тимошенко ідуть якісь розмови».

    Нагадаємо, заступники голови фракції «Народний фронт», які йшли за списками, Сергій Пашинський та Андрій Іванчук активізувалися на мажоритарних округах у Житомирській та Івано-Франківській областях відповідно, де вони використовують для «засівання» свої благодійні фонди.

    Читайте також
    Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада БПП вибори Народний фронт партії політика Георгій Логвинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ