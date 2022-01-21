Податківці зможуть вилучати всю готівку на підприємствах: нові правила

Якщо підприємство саме задекларувало податки та не заплатило – утворюється «узгоджене податкове зобов'язання»

У державних та комунальних підприємств податківці цілком можуть вилучити всю готівку

Державна податкова служба (ДПС) може вилучати гроші у рахунок погашення податкових боргів без звернення до суду, а також вилучати на підприємстві, що заборгував, готівку. Підставою для таких дій є пункт 95.5 Податкового кодексу України (ПКУ), повідомили у ДПС.

Застосовуватись ця процедура може у разі, якщо платник податків сам задекларував податкові зобов'язання, але з якихось причин не виконав їх, тобто не сплатив податків.

Кому загрожує позасудове стягнення податкових боргів

Податковий консультант Київського центру підтримки розвитку бізнесу (КЦПРБ) Олександра Томашевська пояснила, що якщо підприємство саме задекларувало податки та не заплатило – утвориться «узгоджене податкове зобов'язання».

«Коли я декларую суму (податків) і її не оплачую – вже є підтвердження, що я винна в бюджет ці гроші», – зазначила вона у коментарі UBR.ua.

За її словами, у таких випадках представникам ДПС взагалі не потрібно подавати до суду, щоб стягнути таку заборгованість.

Більше того, пункт 95.5 Податкового кодексу надає можливість інспекторам прийти на підприємство та забрати готівку. «Допускається погашення боргу готівкою – цього дійсно раніше не було», – наголосила Олександра Томашевська.

Раніше податкова заарештовувала рахунки, заявляючи, що оскільки є податковий борг, то всі надходження будуть на його погашення. У разі підприємства починали працювати за готівку, обходячись без банківських рахунків.

На думку експерта, зазначена у пункті 95.5 ПКУ норма насамперед стосується державних підприємств.

Приватні діють іншим способом, розповіла Олександра Томашевська. Якщо одному підприємстві утворився податковий борг, то відкривається інше, з новим рахунком, і переукладаються контракти. Таким чином на «старій» компанії не залишається жодної готівки, яку могли б вилучити податківці.

Державні чи комунальні підприємства (або мають частку держвласності) що неспроможні «перевідкритися» в такий спосіб. Вони дійсно виникають проблеми, коли податки перевищують можливості їх сплатити, але щоб якось платити зарплату, такі компанії працюють «за готівку».

Наприклад, здають у найм державне чи комунальне майно, отримують готівку, роздають зарплату.

А ось комерційні компанії подібним не злякаєш, фірма просто помирає під боргами, немає грошей – до побачення, кажуть експерти. Більше того, приватні підприємці не декларуватимуть податки, які не можуть сплатити.

У податкової служби стягнення подібних боргів є великою проблемою, зазначила Олександра Томашевська, адже «якщо підприємство грошей не має, то нічого й не надходить на його рахунки».

Як податківці можуть вилучити готівку

Експерт Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ) В'ячеслав Черкашин розповів UBR.ua, що гроші вилучаються за процедурою, виписаною постановою Кабміну №1244 від 29.12.2010.

«Місцями перебування грошей зазначені каса, скринька касового апарату та інші місця зберігання. Останнє формально дає можливість податківцям залізти в сейф, ящики столу і навіть кишені співробітників. Вилучені гроші перераховуються та вилучаються, про що складається акт», – пояснив він.

За його словами, суміщення процедури вилучення грошей та фактичної перевірки можливе лише при оформленні направлення на перевірку відповідно до ст. 80 ПКУ.

Він зазначив, що «вилучення грошей обмежено лише компаніями, які визнали борг шляхом подання декларації, і якщо боргу понад три місяці».

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