Як підготувати дерева до зими: поради експертів

Щоб підготувати сад до зимівлі, спочатку треба зібрати за допомогою грабель опале листя горіха і висипати їх під плодові дерева

Для збереження екологічної рівноваги кожен дорослий житель України повинен щорічно висаджувати як мінімум два дерева. Однак просто посадити - мало. Треба ще й знати, як за ними доглядати. У програмі «Ранок з Інтером» розповіли, що потрібно робити в кінці осені, щоб підготувати дерева до зими.

Садовий експерт Сергій Коженьовський вважає, що восени дерева вимагають до себе особливої уваги. У цей період потрібно обов'язково робити підживлення рослин. Чим більше вони накопичать поживних речовин, тим простіше їм буде переносити несприятливу погоду.

«До мене звертається багато глядачів, які цікавляться, як удобрювати дерева на зиму і чи потрібно це робити, — каже садовий експерт. — Насправді дерева удобрюють себе самі. І більшість корисних речовин вони можуть отримати з опалого листя. Наприклад, одним з перших на моїй дільниці скидає листя волоський горіх. Це велике дерево приносить багато плодів і дуже багато листя. Плоди ми вже прибрали. Зараз залишилося листя. Його можна використовувати для мульчування і добрива садових рослин».

За словами експерта, щоб підготувати сад до зимівлі, спочатку треба зібрати за допомогою грабель опале листя горіха і висипати їх під плодові дерева. А коли впадуть листя з них — вони допоможуть горіху. Таким чином, дерева отримують і добриво, і мульчування.

«Для мульчування я використовую тільки листя, які впали на доріжку, - уточнює Сергій Коженьовський. — Під горіхом вони залишаються. Багато садівників опале листя спалюють. Інші їх закопують, вважаючи, що на них накопичується багато хвороб і шкідників. Я ж цією методологією користуюся вже багато років. Листя є чудовим добривом, і мої дерева відчувають себе в саду добре всю зиму».

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