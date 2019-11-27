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    Суспільство

    Як припинити війну на Донбасі? Американський експерт назвав головну проблему Адміністрації Зеленського

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    На сьогодні президент Зеленський намагається показати світові, що &laquo;Росія не готова на домовленості і компроміси&raquo;, - американський аналітик - Як припинити війну на Донбасі? Американський експерт назвав головну проблему Адміністрації Зеленського
    На сьогодні президент Зеленський намагається показати світові, що «Росія не готова на домовленості і компроміси», - американський аналітик

    «Люди в адміністрації Зеленського думають, що позиція України є слабшою, ніж вона є насправді», Каратницький

    Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький вважає, що для припинення війни на Донбасі використовувати, так звану, формулу Штайнмайєра вже не треба. Про це аналітик заявив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами експерта, формула «потрібна була, тоді коли Росія мала велику тактичну і стратегічну перевагу і західний світ боявся розширення цього конфлікту».

    «Тепер конфлікт більш стриманий, але воля деяких європейських гравців стала слабшою. Адже раніше було більше бажання підтримувати Україну за рахунок великих компромісів. У результаті дійшло до того, що деякі люди в адміністрації Зеленського думають, що позиція України є слабшою, ніж вона є насправді. Можливо, вони схильні піти на глибші компроміси, ніж треба. Але тут основна проблема в тому, аби Україна сама себе не переграла, щоб не вважала свою позицію слабшою, ніж є насправді», - застерігає Каратницький.

    Також аналітик стверджує, що на сьогодні президент Зеленський намагається показати світові, що «Росія не готова на домовленості і компроміси».

    «Думаю, що це намагання триматись саме цієї лінії», - заявив американський аналітик. Водночас, Каратницький зазначив, що не може спрогнозувати тенденції, «які будуть у зв’язку з такою поведінкою Зеленського, «адже Путін ще не настільки відчув ефект санкцій і ослаблення російської економіки, щоб потребувати якогось компромісу».

    «Я більше вірю в сильну позицію українського народу проти надання перманентного статусу анклаву всередині України. На Банковій теж розуміють і відчувають настрої активного громадського занепокоєння. Тому ефект вулиці теж впливає», - запевняє Каратницький.

    За словами аналітика, в Україні, за розрахунками американських науковців, для «впливу вулиці» достатньо близько півтора мільйона пасіонаріїв.

    «Це дуже реально. Адже ми бачили подібні мобілізації. І я впевнений, що влада це усвідомлює. І хоча люди часто скаржаться, що на Банковій не бачать «червоних ліній», я думаю, що там ці «червоні лінії» відчувають і розуміють настрої суспільства. Розуміють, що патріотичне суспільство має бути на їхній стороні. Бо це є ядро безпеки самої держави. Тому я впевнений, що вони не підуть на занадто глибокі компроміси, які могли б нашкодити цілісності України», - вважає Каратницький.

    Як повідомлялося, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня у Парижі.

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