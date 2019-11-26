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    Фотофакт. У Кремлі готуються до зустрічі з президентом Голобородько

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    Фотофакт. У Кремлі готуються до зустрічі з президентом Голобородько

    На сайті Кремля новини про українського президента ілюструють... фото з серіалу «Слуга народу»

    На сайті лідера країни-агресора сторінка, яка присвячена президенту України Володимиру Зеленському проілюстрована світлиною з серіалу «Слуга народу».

    В цьому серіалі колишній актор і шоумен Володимир Зеленський  вперше приміряв на себе роль президента країни. А на виборах навесні 2019-го Зеленський був обраний справжнім президентом України.

    На сайті президента Росії помилково, а може підкреслюючи своє ставлення до президента України, розмістили фото з серіалу
    На сайті президента Росії у новинах про Україну розміщують фото з серіалу «Слуга народу». Помилково ? Чи так висловлюється ставлення до президента України?, 

    Про президента України на сайті Путіна згадують рідко. За запитом «Зеленський» з'являється чотири новини і всі вони стосуються телефонних розмов між двома президентами. Перша з цих новин опублікована на кремлівському сайті 11 липня 2019 року. 

    Новини про президента України Володимира Зеленського на сайті Кремля
    Новини про президента України Володимира Зеленського на сайті Кремля

    Як відомо, на 9 грудня у Парижі заплановано зустріч президентів України та Росії, у форматі саміту за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки»).

    Увечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Путін Володимир Зеленський президент
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