Фотофакт. У Кремлі готуються до зустрічі з президентом Голобородько
На сайті Кремля новини про українського президента ілюструють... фото з серіалу «Слуга народу»
На сайті лідера країни-агресора сторінка, яка присвячена президенту України Володимиру Зеленському проілюстрована світлиною з серіалу «Слуга народу».
В цьому серіалі колишній актор і шоумен Володимир Зеленський вперше приміряв на себе роль президента країни. А на виборах навесні 2019-го Зеленський був обраний справжнім президентом України.
Про президента України на сайті Путіна згадують рідко. За запитом «Зеленський» з'являється чотири новини і всі вони стосуються телефонних розмов між двома президентами. Перша з цих новин опублікована на кремлівському сайті 11 липня 2019 року.
Як відомо, на 9 грудня у Парижі заплановано зустріч президентів України та Росії, у форматі саміту за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки»).
Увечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.