Фотофакт. У Кремлі готуються до зустрічі з президентом Голобородько



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На сайті Кремля новини про українського президента ілюструють... фото з серіалу «Слуга народу»

На сайті лідера країни-агресора сторінка, яка присвячена президенту України Володимиру Зеленському проілюстрована світлиною з серіалу «Слуга народу».

В цьому серіалі колишній актор і шоумен Володимир Зеленський вперше приміряв на себе роль президента країни. А на виборах навесні 2019-го Зеленський був обраний справжнім президентом України.

На сайті президента Росії у новинах про Україну розміщують фото з серіалу «Слуга народу». Помилково ? Чи так висловлюється ставлення до президента України?,

Про президента України на сайті Путіна згадують рідко. За запитом «Зеленський» з'являється чотири новини і всі вони стосуються телефонних розмов між двома президентами. Перша з цих новин опублікована на кремлівському сайті 11 липня 2019 року.

Новини про президента України Володимира Зеленського на сайті Кремля

Як відомо, на 9 грудня у Парижі заплановано зустріч президентів України та Росії, у форматі саміту за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки»).

Увечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.