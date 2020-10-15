Президент Киргизстану пішов у відставку



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Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку з посади президента Киргизстану

«Не хочу увійти в історію як той, хто стріляв у громадян»

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через «напружену ситуацію в Бішкеку» та закликав громадян не допустити пролиття крові.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Я не тримаюся за владу. Не хочу увійти в історію Киргизстану як президент, який пролив кров та стріляв у своїх же громадян», — зазначив Жеенбеков.

Він також зазначив, що суспільно-політична ситуація у столиці країни, Бішкеку, напружена, і призначення нового прем'єр-міністра та членів уряду — «не зняло напруги».

Жеенбеков закликав протестувальників та правоохоронців не піддаватися на провокації, щоб не допустити кровопролиття.

Напередодн президент Киргизстану заявляв, що піде у відставку, але після виборів.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися 5 жовтня після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Згодом парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

14 жовтня Жеенбеков провів зустріч з новим прем'єр-міністром Садиром Жапаровим. На цій зустрічі прем'єр зажадав, щоб президент пішов у відставку сьогодні ввечері.