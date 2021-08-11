Свіжі рейтинги. Підтримка ОПЗЖ падає, партій Тимошенко й Порошенка – росте

Партія «Сила і честь» на межі потрапляння у парламент

До Верховної Ради наразі потрапили б п’ять політичних сил, якби вибори відбувалися найближчої неділі. Прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», та «Сила і честь». Про це свідчать результати «Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення» Українського інституту майбутнього.

Так, за «Слугу народу» готові проголосувати 13,5% українців, а серед тих, хто визначився та піде на вибори – 22,2%. За «Європейську Солідарність» віддали б голоси 9,8%, а серед тих, хто визначився та піде на вибори – 16%.

На третьому місці електоральної підтримки «Батьківщина» – 8,5% й 14%. Політсили Петра Порошенка та Юлії Тимошенко наростили рейтинг, а ось на четверте місце впала ОПЗЖ – 8,3% й 13,6% підтримки.

Партію «Сила і честь» голові підтримати 3,6% громадян, а серед тих, хто визначився та піде на вибори – 6%. А ось у партії «Голос», на тлі їхнього розвалу, всього 1,1% електоральної підтримки.

Графіка: uifuture.org

Дизайн вибірки: Генеральна сукупність опитування становить 30 842 531 жителів України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років і старше. Обсяг вибіркової сукупності становить 5000 респондентів – національний розріз; 1000 респондентів – у кожному з п’яти виділених макрорегіонів. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%.