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    Fitch поліпшило прогноз рейтингу України

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    У 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% при інфляції 6% &ndash; Fitch - Fitch поліпшило прогноз рейтингу України

    У 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% при інфляції 6% – Fitch

    Фото з відкритих джерел

    На такий прогноз вплинула відносна стійкість України до коронавірусного шоку – Fitch

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, підтвердивши сам рейтинг на рівні «B».

    Як наголошується в повідомленні агентства в ніч на суботу, на це рішення вплинули відносна стійкість України до коронавірусного шоку та очікуване зниження держборгу до ВВП до 57% у 2021 році завдяки перевиконанню бюджету і відновленню економіки, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Крім того, міжнародні резерви України мають тренд до зростання, і країна відновила доступ до комерційного і МФО зовнішнього фінансування, попри тривалу затримку з траншем МВФ за програмою stand by.

    Fitch прогнозує, що дефіцит держбюджету знизиться у 2021 році до 4% ВВП, зазначає, що за підсумками першого півріччя він склав 1,8% ВВП.

    Агентство очікує подальшого зниження дефіциту до 3,2% ВВП у 2022 році завдяки «ресурсному» законопроєкту.

    Fitch також наголошує, що грошові залишки уряду на кінець липня в $2,0 млрд (82% з яких у валюті) і $2,7 млрд від нового розподілу SDR МВФ допоможуть Україні пройти пік зовнішніх виплат $2,2 млрд у вересні та здійснити бюджетні витрати.

    Агентство також зазначає помірний прогрес у програмі реформ з часу останнього перегляду в лютому. Цього поки недостатньо для отримання $0,7 млрд траншу МВФ і EUR0,6 млрд макрофіндопомоги ЄС, але частину цих коштів, за оцінками Fitch, Україна отримає у 2021 році, а програма stand by буде продовжена на 2022 рік.

    Агентство також прогнозує зростання ВВП України у 2021 році на 4,1% за інфляції 9,2% завдяки агросектору та зростанню доходів населення, хоча низький рівень вакцинації зберігає ризики для такого прогнозу.

    На думку Fitch, у 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% за інфляції 6%, а у 2023 році – до 3,5%.

    Теги: ЄС МВФ рейтинг ВВП фінансування Україна
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    Fitch поліпшило прогноз рейтингу України