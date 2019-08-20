Київ увійшов до ТОП-50 найбільш дружніх міст світу



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Київ посів у рейтингу 45-ту позицію

Столиця України у рейтингу обійшла Рим, Берлін і Нью-Йорк

Туристичний портал Big 7 Travel опублікував рейтинг найбільш дружніх міст світу. До переліку увійшли 50 міст, а українська столиця виявилася в ньому на 45-й позиції.

Рейтинг був складений з урахуванням думок 1,5 мільйона відвідувачів порталу. До уваги бралася ціла низка критеріїв, враховуючи прихильність місцевих жителів до мандрівників, готовність допомагати їм і відкритість до спілкування, а також наявність у містах цікавих місць.

Перше місце зайняв канадський Ванкувер. Слідом за ним малайзійський Куала-Лумпур, а замкнув трійку лідерів Брюгге в Бельгії.

У ТОП-10 також увійшли Тайбей (Тайвань), Гамбург (Німеччина), Дублін (Ірландія), Крайстчерч (Нова Зеландія), Нешвілл (Теннессі в США), Сан-Паулу (Бразилія) і Глазго (Шотландія).

Київ опинився у списку на 45-й позиції, обігнавши Рим, Берлін і Нью-Йорк.

До слова, аеропорт «Бориспіль» знову очолив європейський рейтинг Міжнародної ради аеропортів ACI Europe за рівнем пасажиропотоку.