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    Київ увійшов до ТОП-50 найбільш дружніх міст світу

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    Київ посів у рейтингу 45-ту позицію - Київ увійшов до ТОП-50 найбільш дружніх міст світу
    Київ посів у рейтингу 45-ту позицію

    Столиця України у рейтингу обійшла Рим, Берлін і Нью-Йорк

    Туристичний портал Big 7 Travel опублікував рейтинг найбільш дружніх міст світу. До переліку увійшли 50 міст, а українська столиця виявилася в ньому на 45-й позиції.

    Рейтинг був складений з урахуванням думок 1,5 мільйона відвідувачів порталу. До уваги бралася ціла низка критеріїв, враховуючи прихильність місцевих жителів до мандрівників, готовність допомагати їм і відкритість до спілкування, а також наявність у містах цікавих місць.

    Перше місце зайняв канадський Ванкувер. Слідом за ним малайзійський Куала-Лумпур, а замкнув трійку лідерів Брюгге в Бельгії.

    У ТОП-10 також увійшли Тайбей (Тайвань), Гамбург (Німеччина), Дублін (Ірландія), Крайстчерч (Нова Зеландія), Нешвілл (Теннессі в США), Сан-Паулу (Бразилія) і Глазго (Шотландія).

    Київ опинився у списку на 45-й позиції, обігнавши Рим, Берлін і Нью-Йорк.

    До слова, аеропорт «Бориспіль» знову очолив європейський рейтинг Міжнародної ради аеропортів ACI Europe за рівнем пасажиропотоку.

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