Український режисер, якого Росія арештувала в Італії, отримає грошову компенсацію

На початку року українського митця затримали в Італії через запит Інтерполу, ініційованого росіянами

Італія надасть грошову компенсацію у розмірі 250 євро за кожен день перебування у незаконному арешті українському режисерові Євгенові Лавренчуку. Про це митець розповів у інтерв'ю «Главкому».

Найдивовижнішим є факт, що ці гроші Італія, своєю чергою, отримає з Росії, зазначає режисер.

«Я маю намір отриману суму розділити на три частини: першою покрию всі борги, що виникли в зв’язку з моїм арештом, залученням експертів та перекладачів, другу – заберу собі, а третю – переведу на підтримку ЗСУ. Я бачу у цьому красу рішення, адже це саме російські гроші», – розповів Євген журналістам «Главкому».

До мого звільнення Лавренчука долучилися десятки дипломатів, політиків, міністрів та культурних діячів. Навіть Папа Римський Франциск скерував відповідне клопотання щодо його звільнення.

«Важливим фактором стало винесення мого питання на рівень Італійського парламенту, за що я незмірно вдячний ініціаторові цього руху депутатові Ріккардо Магі. Також на моїй стороні весь час була міністерка юстиції Італії Марта Картабія. Звісно, ключову роль з української сторони відіграло Генеральне консульство в Неаполі, співробітники якого не лише виконали свою роботу на найвищому професійному рівні, але й просто по-людськи всіляко підтримували мене. Тут окрема подяка генеральному консулу України в Неаполі Максиму Коваленку та моєму українському адвокатові Роману Семенюку», – розповів український режисер.

«Щодо реакції на дії Росії – вона є. І не зі сторони Італії, а зі сторони Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні. Мій кейс став останньою краплею у терпінні російського свавілля. Мої адвокати при залученні міжнародних правозахисників підготували розгорнутий опис історії зловживання Інтерполом Росією. Ця держава використовує його як інструмент переслідування незручних для себе діячів, що призвело до початку процедури відключення країни-агресорки від тієї міжнародної системи. У The Guardian навіть вийшла стаття про те, що я став останньою жертвою російського Інтерполу», – зазначив Лавренчук.

Український режисер вважає, що його замовниками були люди, що причетні до Міністерства оборони РФ. Люди, яким дуже не подобалися висловлювання Лавренчука у 2014 році щодо анексії Криму, Майдану та подальшої війни на Донбасі.

«Вони мені періодично натякали про помсту, якщо я не зміню своєї риторики. У результаті я тільки підсилив свої антипутінські висловлювання. Минуло вісім років і тільки тоді вони проявилися. Тут, безумовно, є зв'язок з планованою війною в Україні. Мені стало відомо, що я потрапив у списки для поповнення обмінного ресурсу, тобто перед війною російська сторона підняла дані про всіх українців, що колись працювали в РФ, з метою можливості затримання для подальшого обміну на російських полонених», – зазначив режисер.

Звісно, публічних та відомих людей можна поміняти на російських генералів чи особливо важливих хакерів, що могли опинитися в українському полоні, каже митець.

«Вся «історія» з кредитами чи якимись фінансовими махінаціями так і залишилася таємницею і для мене, і для моїх адвокатів, і для італійського суду, оскільки російська сторона не надала жодної доказової бази та жодної документації на цю тему», – пояснив Лавренчук.

Саме відсутність документів та наявність політичної складової у переслідуванні Лавренчука Росією і сприяли рішенню Інтерполу про негайне виключення прізвища українця з їхньої бази та надання сертифіката, що підтверджує незаконність цього переслідування, вважає режисер.