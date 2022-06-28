Як росіяни ховають гроші від Путіна

Росіяни ще у березні кинулися забирати гроші з банків, на що Держдума відповіла законом, який дозволить Путіну заморожувати вклади

Після початку війни мешканці Росії кинулися забирати валюту з банків

Після початку війни Захід запровадив санкції проти російського Центробанку, а уряд РФ у відповідь обмежив використання валюти в країні – і це викликало паніку серед пересічних росіян. Про це пише «Новая газета».

Тільки у березні громадяни Росії зняли з валютних вкладів $9,3 млрд. «Нехай удома в льоху відсотків немає, зате гроші в безпеці», – так пояснювали росіяни своє бажання забрати кошти з банків.

Крім валюти, мешканці Росії почали знімати з рахунків і рублі. Так, з 1 лютого до 1 травня об’єм коштів на поточних рахунках у російських банках зменшився на 30%, а довгострокові вклади (від 1 до 3 років) упали на 57%.

Зважаючи на це, Держдума 8 червня проголосувала за закон, який дозволить Володимиру Путіну заморожувати вклади росіян чи закрити можливість купувати товари у закордонних інтернет-магазинах за валюту.

Видання припускає, що таким кроком російська влада готується до чергового відтоку грошей із банків – оскільки, зокрема, відсоткова ставка за рублевими депозитами упала з 20% на початку березня до 7-9% у червні. Такі відсотки росіяни зможуть заробити на річних вкладах, тоді як інфляція на кінець травня у річному вираженні склала удвічі більше – 17,4%.

Нагадаємо, що багаторічний соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати Російської Федерації Олексій Кудрін визнав катастрофу в російській економіці ще у квітні.