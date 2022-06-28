  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. Як росіяни ховають гроші від Путіна
рус
    Економіка

    Як росіяни ховають гроші від Путіна

    Росіяни ще у березні кинулися забирати гроші з банків, на що Держдума відповіла законом, який дозволить Путіну заморожувати вклади&nbsp; - Як росіяни ховають гроші від Путіна
    Росіяни ще у березні кинулися забирати гроші з банків, на що Держдума відповіла законом, який дозволить Путіну заморожувати вклади 
    фото з російських ЗМІ

    Після початку війни мешканці Росії кинулися забирати валюту з банків

    Після початку війни Захід запровадив санкції проти російського Центробанку, а уряд РФ у відповідь обмежив використання валюти в країні – і це викликало паніку серед пересічних росіян. Про це пише «Новая газета».

    Тільки у березні громадяни Росії зняли з валютних вкладів $9,3 млрд. «Нехай удома в льоху відсотків немає, зате гроші в безпеці», – так пояснювали росіяни своє бажання забрати кошти з банків.

    Крім валюти, мешканці Росії почали знімати з рахунків і рублі. Так, з 1 лютого до 1 травня об’єм коштів на поточних рахунках у російських банках зменшився на 30%, а довгострокові вклади (від 1 до 3 років) упали на 57%.

    Зважаючи на це, Держдума 8 червня проголосувала за закон, який дозволить Володимиру Путіну заморожувати вклади росіян чи закрити можливість купувати товари у закордонних інтернет-магазинах за валюту.

    Видання припускає, що таким кроком російська влада готується до чергового відтоку грошей із банків – оскільки, зокрема, відсоткова ставка за рублевими депозитами упала з 20% на початку березня до 7-9% у червні. Такі відсотки росіяни зможуть заробити на річних вкладах, тоді як інфляція на кінець травня у річному вираженні склала удвічі більше – 17,4%.

    Нагадаємо, що багаторічний соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати Російської Федерації Олексій Кудрін визнав катастрофу в російській економіці ще у квітні.

    Читайте також:
    Теги: росія банк гроші #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як росіяни ховають гроші від Путіна