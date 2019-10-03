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    В Україну прийдуть осінні дощі та похолодання (карта)

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    В Україну прийдуть осінні дощі та похолодання (карта)

    За даними синоптика, опади не зачеплять хіба що південний схід України

    Завтра вдень, 5 жовтня, дощі йтимуть від Чернігівщини-Сумщини через Полтавщину-Черкащину до Одеської області. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    За даними синоптика, атмосферний фронт вже сьогодні ввечері дійде до Півночі України.

    «У п’ятницю на Заході дощі притихнуть, обійдеться хмарною погодою з несміливими краплями. А на решті території разом із проходженням фронту пройдуть помірні дощі. Подекуди навіть сильні. Опади не зачеплять хіба що південний схід України», - зазначила Діденко.

    Синенька смуга на прогностичній карті на п‘ятницю, 4 жовтня, означає дощі

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Вона додала, що температура повітря поділиться на метеорологічні класи.

    На Заході, Півночі, у більшості центральних областей буде холодно, +10+15 градусів. На решті території +15+19 градусів, на південному сході та Сході ще літо, +20+25 градусів.

    У Києві п‘ятниця буде вогкою, з дощами та похолоданням. Вдень температура повітря знизиться до +11, +12 градусів.

    прогноз погоди повітря
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