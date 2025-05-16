З яких питань українці найчастіше йдуть до суду: рейтинг

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по житлово-комунальних послугах. Торік їх нарахували 298 тис. – це 28% від усіх цивільних

3,1 млн судових справ було зареєстровано у 2024 році за даними Державної судової адміністрації, що на 0,3% більше, ніж попереднього року. Суттєво побільшало кримінальних справ, а от господарських навпаки – поменшало. Як передає «Главком», про це повідомляє Опендатабот.

Серед 3,1 млн судових справ значно зросла кількість кримінальних справ – у 1,6 раза. Якщо раніше їх було 332 тис., то тепер стало 528 тис. Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% – кримінальних. Раніше ж трійка лідерів була такою – лідирували незмінно цивільні справи (31%), далі справи з адмінправопорушення (29.7%), адміністративні справи (15,9%).

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП (Житлово-комунальні послуги). Торік їх нарахували 298 тис. – це 28% від усіх цивільних. Наслідують справи про позики та кредити – 126 тис. або 12%, а також розлучення – 120 тис. або 11.5%.

Серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби – 151 тис. або 33.7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. (5%) відкрито щодо пенсійного страхування «Чорнобильців».

Серед господарських справ переважають справи наказного провадження – 7,3 тис. тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7.6% – частка поставок енергоносіїв.

До слова, станом на травень 2025 року за даними Єдиного державного реєстру в Україні зафіксовано 1 654 адреси масових реєстрацій компаній. Загалом 180 тис. компаній зазначили свою юридичну адресу у таких місцях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що більшість адрес масових реєстрацій компаній зафіксовано у Києві, також у столиці засвідчено рекордсмена: адресу, за якою зареєстровано понад 2,3 тис. бізнесів.

Також 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Загалом цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 166 ФОПів більше, ніж закрилось.