Збиття літака МАУ: Іран звинувачує Україну та інші країни в суді ООН

Тегеран підтвердив, що літак був збитий іранськими військовими, але наголосив, що це сталося «ненавмисно»

Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти України, а також Канади, Швеції та Великої Британії. У позові Тегеран вимагає скасувати рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо трагедії 2020 року зі збиттям літака Міжнародних авіаліній України, згідно з яким Іран визнали винним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на позов Ірану до Міжнародного суду ООН.

Згідно з текстом позову, Іран заявляє, що ІКАО перевищила свої повноваження, розглядаючи цю скаргу, оскільки Україна не ініціювала прямих переговорів із Тегераном щодо вирішення конфлікту. Крім того, Іран стверджує, що Велика Британія не надала достатніх доказів того, що серед загиблих був її громадянин, називаючи позов Лондона «неприйнятним».

«Заявники ніколи по-справжньому не намагалися добросовісно взяти участь у дискусіях з Іраном з метою розв’язання розбіжностей… Насправді вони прагнули затаврувати Іран і розглядати порушення міжнародного права як доконаний факт, а не шукати практичне рішення», – йдеться у позові.

Попри це, Тегеран підтвердив, що літак був збитий іранськими військовими, але наголосив, що це сталося «ненавмисно» та було викликано «людською помилкою».

«Іранські військові неправильно визначили та націлили політ двох ракет без отримання дозволу, що суперечить обов’язковим військовим нормам», – йдеться у заяві, при цьому наголошується, що іранські військові перебували в «періоді підвищеної бойової готовності... в очікуванні можливого нападу збройних сил США».

Як відомо, 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту зазнав катастрофи рейс PS752 «Міжнародних авіаліній України». Він виконував політ з Тегерана до Києва. На борту було 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу, а також двоє пасажирів були громадянами України. Також на борту перебували громадяни Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану та Ірану. Не вижив ніхто.

Нагадаємо, пʼять років, як Іран збив український літак. МЗС виступило із заявою. Тоді, 8 січня 2020 року військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції запустили проти цивільного літака дві ракети «земля-повітря».

«Іран грубо порушив цілу низку норм міжнародного права: застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об'єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених», – йдеться у заяві.



