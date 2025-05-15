Суд виніс вирок жінці, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

Пара перебувала у шлюбі п'ять років, втім чоловік подав на розлучення

У Києві 71-річну жінку засуджено до восьми років позбавлення волі за вбивство свого 82-річного чоловіка. Голосіївський районний суд визнав винною жінку, у тому, що вона нанесла чоловікові18 ударів по голові чоловіка в лютому 2019 року, що призвело до його смерті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокурор у суді довів, що у лютому 2019 року киянка завдала своєму 82-річному чоловіку 18 ударів по голові, внаслідок чого він помер. Пара перебувала у шлюбі п'ять років, втім чоловік подав на розлучення.

У суді жінка свою вину не визнала, хоча під час останнього слова сказала, що шкодує про свій вчинок. За її версією, того дня зранку вона збиралася на роботу, а чоловік почав сварку та вдарив її ногою у спину. У відповідь вона завдала йому два удари по голові качалкою, яку згодом викинула у сміття та винесла його з квартири.

Покази обвинуваченої про лише два удари по голові та версія про те, що її чоловіка вбив хтось інший, спростованs наданими суду доказами.

«Зі слів обвинуваченої, її 82-річний чоловік останнім часом зловживав коньяком та мав збочені сексуальні фантазії. Після сварки жінка пішла на роботу, а тіло чоловіка виявила його родичка, яка того дня мала прийти до нього, але він не відповідав на дзвінки», — інформують у столичній прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 71-річній жінці, яку визнано винною у вбивстві власного чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Подія трапилась у ніч проти 3 травня. Вже зранку 3 травня 43-річна жінка звернелась до поліції та повідомила про смерть дев’ятимісячної донечки. Водночас зазначивши, що дитина померла несподівано. Правоохоронці розпочали перевірку та під час слідчих дій з'ясувалось, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.