Пропав безвісти під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Віктора Савоніка

Савонік працював викладачем фізичного виховання та спорту, а також тренером із волейболу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Савоніка.

10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку, Віктор не повернувся на позиції і вважався зниклим безвісти та 24 березня 2025 року ДНК-експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить йому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Віктор народився 30 січня 1972 року у селі Тучин, Гощанського району. Освіту здобув у Тучинській середній школі, згодом навчався в Івано-Франківському технікумі фізичної культури, а вищу освіту отримав у Приватному навчальному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Працював викладачем фізичного виховання та спорту, а також тренером із волейболу у Вищому професійному училищі №1 міста Рівне.

У 1990–1992 роках проходив строкову службу в лавах Національної гвардії України.

28 лютого 2022 року Віктор Савонік добровільно вступив до лав Збройних сил України фото: Рівненська міська рада/Facebook

28 лютого 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Це був свідомий вибір – Віктор був фізично підготовлений, мав сильний дух і велике серце.

Він професійно займався волейболом, загалом був великим поціновувачем спорту. У вільний час любив прогулянки в лісі, збирав гриби, подорожував автомобілем, рибалив.

10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку, Віктор не повернувся на позиції і вважався зниклим безвісти.

На жаль, 24 березня 2025 року ДНК-експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить 53-річному солдату Віктору Савоніку.

Прощання із захисником відбулося 24 квітня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали героя на кладовищі «Нове».

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Прощання із захисником України Віктором Савоніком фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Віктора Савоніка залишилися дружина, дві доньки та старший брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.