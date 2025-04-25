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Пропав безвісти під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Віктора Савоніка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пропав безвісти під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Віктора Савоніка
Віктор Савонік професійно займався волейболом, був великим поціновувачем спорту
колаж: glavcom.ua

Савонік працював викладачем фізичного виховання та спорту, а також тренером із волейболу 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Савоніка.

10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку, Віктор не повернувся на позиції і вважався зниклим безвісти та 24 березня 2025 року ДНК-експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить йому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Віктор народився 30 січня 1972 року у селі Тучин, Гощанського району. Освіту здобув у Тучинській середній школі, згодом навчався в Івано-Франківському технікумі фізичної культури, а вищу освіту отримав у Приватному навчальному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

Працював викладачем фізичного виховання та спорту, а також тренером із волейболу у Вищому професійному училищі №1 міста Рівне.

У 1990–1992 роках проходив строкову службу в лавах Національної гвардії України.

28 лютого 2022 року Віктор Савонік добровільно вступив до лав Збройних сил України
28 лютого 2022 року Віктор Савонік добровільно вступив до лав Збройних сил України
фото: Рівненська міська рада/Facebook

28 лютого 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Це був свідомий вибір – Віктор був фізично підготовлений, мав сильний дух і велике серце.

Він професійно займався волейболом, загалом був великим поціновувачем спорту. У вільний час любив прогулянки в лісі, збирав гриби, подорожував автомобілем, рибалив.

10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку, Віктор не повернувся на позиції і вважався зниклим безвісти.

На жаль, 24 березня 2025 року ДНК-експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить 53-річному солдату Віктору Савоніку.

Прощання із захисником відбулося 24 квітня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали героя на кладовищі «Нове». 

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Прощання із захисником України Віктором Савоніком
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Віктора Савоніка залишилися дружина, дві доньки та старший брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці Україна хвилина мовчання

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