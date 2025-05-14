Понад 2,3 тис. компаній зареєстровано у звичайній п’ятиповерхівці у Києві

9 318 компаній з’явилося в місцях масових реєстрацій від початку повномасштабного вторгнення РФ

Станом на травень 2025 року за даними Єдиного державного реєстру в Україні зафіксовано 1 654 адреси масових реєстрацій компаній. Загалом 180 тис. компаній зазначили свою юридичну адресу у таких місцях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що більшість адрес масових реєстрацій компаній зафіксовано у Києві, також у столиці засвідчено рекордсмена: адресу, за якою зареєстровано понад 2,3 тис. бізнесів.

За даними аналітиків, 9 318 компаній з’явилося в місцях масових реєстрацій від початку повномасштабного. 2 775 з них долучилося торік – за рік кількість таких «реєстрантів» скоротилась майже на чверть. Наразі до точок масової реєстрації бізнесів можна віднести 1 654 адреси, понад половина з них – в Києві.

Адреси масових реєстрацій компаній в Україні інфографіка: Опендатабот

180 тис. компаній загалом зареєстровано на цих адресах, 83% з них активні (чинні). Найбільше таких бізнесів у Києві – 68% або 101 тис. Ще 6% компаній перебувають у Харківщині – 9,4 тис. Трійку лідерів закриває Дніпропетровщина – 4,5% або 6,6 тис. бізнесів.

Де в Україні зареєстровано найбільше компаній інфографіка: Опендатабот

Рекордсмен з реєстрацій – п’ятиповерхівка у Києві

Найбільше компаній (2 367) зареєстровано у Києві, за адресою вулиця Мельникова, будинок 12. Згідно з мапою, це звичайна жила п’ятиповерхівка. Ця адреса є лідером за компаніями ще з 2018 року, коли «Опендатабот» вперше почав досліджувати цю тему.

Вулиця Мельникова розташована у Шевченківському районі міста Києва, місцевості Лук'янівка, Дорогожичі. Пролягає від вулиці Січових Стрільців та Лук'янівської площі до вулиці Олени Теліги. З 2018 року вулиця носить ім'я українського кінорежисера Юрія Іллєнка.

Якщо вважати, що середній розмір офісу для однієї компанії – 100 кв. м, тож, щоб реально розмістити всі ці компанії, потрібно 237, 3 тис. кв. м офісної площі. Відповідно, будинок по Мельникова 12, мав би бути схожим мінімум на 1,5 «Гулівера» в Києві. До слова, наразі офіційно у «Гулівер холл» зареєстровано 100 компаній.

30.6% усіх компаній, що зареєстровані на таких адресах, займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. Це орієнтовно 45,7 тис. підприємств.

Чим займаються компанії на масових адресах реєстрації інфографіка: Опендатабот

Чому бізнес обирає адреси масової реєстрації

«Реєстрація компанії за адресою масової реєстрації (за винятком адрес бізнес-центрів) є однією з ознак того, що юридична особа є компанією-оболонкою – про це прямо вказується у підзаконних актах у сфері фінансового моніторингу. Адресою масової реєстрації при цьому визнається адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень», – зазначає адвокат Олексій Колток, партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko.

Експерт пояснює, шо така реєстрація не є незаконною, проте утворює певні ризики. Зокрема, банки, страхові компанії чи інші установи мають поглиблено перевіряти та вимагати документи, які спростовують ознаки фіктивності. В іншому разі, можна отримати відмову в обслуговуванні. А Податкова ретельніше перевіряє такі компанії, особливо під час виїзних перевірок.

Якщо за адресою реєстрації не виявиться вказаного бізнесу, його податкові накладні можуть заблокувати. Крім того, Податкова може поставити під сумнів витрати для податку на прибуток та податковий кредит з ПДВ, нараховані під час отримання товару/послуги від компанії за адресою масової реєстрації.

Колток звертає увагу, що також ці ризики стосуються й партнерів компанії, саме тому така реєстрація може погано вплинути на репутацію бізнесу та ділові зв’язки.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі нині зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, а Національний банк може їх позбавляти ліцензій.

Раніше повідомлялося, що 7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Однак у списку присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

До слова, 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.