У Польщі викрили банду сутенерів. Майже всі – українці
Прокуратура Польщі висунула цим особам обвинувачення в участі у злочинному угрупованні, торгівлі людьми та відмиванні грошей
У Польщі поліція затримала 18 осіб, більшість з яких українці, за підозрою в організації секс-рабства та торгівлі людьми. Злочинці діяли у великих містах Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.
Як зазначає видання, за наказом Малопольського відділу Національної прокуратури затримано 18 осіб: 15 – громадяни України.
«Переважно вони експлуатували своїх співвітчизниць, які перебували у складних життєвих обставинах. Вони вербували їх для надання сексуальних послуг. Одну з жінок ввели в оману, заплативши за неї посереднику 50 тис. злотих. Прибуток від її роботи оцінювався в 120 тис. злотих», – повідомив речник Головної комендатури Національної поліції (CBŚP) Кшиштоф Вжеснєвський.
Злочинці діяли з квітня 2023 року. Свою діяльність угрупування здійснювало у Кракові, Варшаві, Вроцлаві та Познані. Згідно з висновками, банда могла заробити на своїй злочинній діяльності щонайменше один мільйон злотих. Наразі слідчі підтвердили, що на банду могли працювати кілька десятків жінок.
Серед затриманих також особи, які займалися вербуванням, фотографуванням жінок для оголошень, розміщених в Інтернеті, телефонні оператори, які організовували зустрічі з клієнтами, та водії, які доставляли жінок до місця надання сексуальних послуг. Також встановлено, що жінкам, яких примушували до проституції, вводили кокаїн.
«Перші затримання відбулися у травні 2024 року. Тоді співробітники БПБ затримали 12 осіб – 10 громадян України та двох поляків. Операція проводилася одночасно у кількох містах, зокрема у Кракові, Вроцлаві, Варшаві, Познані та Карпачі. Трьом особам були висунуті обвинувачення в керівництві організованою злочинним угрупованням, які вручила прокурор Катажина Калув-Яшевська з Національної прокуратури», – повідомив Вжеснєвський.
Друга операція відбулася в березні 2025 року – цього разу в районі Вроцлава. Було затримано ще 6 осіб (5 громадян України та 1 поляк).
Прокуратура висунула цим особам обвинувачення в участі у злочинному угрупованні, торгівлі людьми та відмиванні грошей. Під час обшуків, серед усього іншого, було вилучено десятки телефонів, які використовувалися для зв'язку з клієнтами.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Справа перебуває на стадії розслідування.
Нагадаємо, Демограф назвала країни із найбільшою кількістю працевлаштованих українців. Лідерами за кількістю працевлаштованих українців є дві європейські країни – Польща та Німеччина.
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