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У Польщі викрили банду сутенерів. Майже всі – українці

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Польщі викрили банду сутенерів. Майже всі – українці
Серед затриманих також особи, які займалися вербуванням
фото: CBŚP

Прокуратура Польщі висунула цим особам обвинувачення в участі у злочинному угрупованні, торгівлі людьми та відмиванні грошей

У Польщі поліція затримала 18 осіб, більшість з яких українці, за підозрою в організації секс-рабства та торгівлі людьми. Злочинці діяли у великих містах Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, за наказом Малопольського відділу Національної прокуратури затримано 18 осіб: 15 – громадяни України.

«Переважно вони експлуатували своїх співвітчизниць, які перебували у складних життєвих обставинах. Вони вербували їх для надання сексуальних послуг. Одну з жінок ввели в оману, заплативши за неї посереднику 50 тис. злотих. Прибуток від її роботи оцінювався в 120 тис. злотих», – повідомив речник Головної комендатури Національної поліції (CBŚP) Кшиштоф Вжеснєвський.

Злочинці діяли з квітня 2023 року. Свою діяльність угрупування здійснювало у Кракові, Варшаві, Вроцлаві та Познані. Згідно з висновками, банда могла заробити на своїй злочинній діяльності щонайменше один мільйон злотих. Наразі слідчі підтвердили, що на банду могли працювати кілька десятків жінок.

Банда займалася сутенерством і торгівлею людьми
Банда займалася сутенерством і торгівлею людьми
фото: CBŚP

Серед затриманих також особи, які займалися вербуванням, фотографуванням жінок для оголошень, розміщених в Інтернеті, телефонні оператори, які організовували зустрічі з клієнтами, та водії, які доставляли жінок до місця надання сексуальних послуг. Також встановлено, що жінкам, яких примушували до проституції, вводили кокаїн.

«Перші затримання відбулися у травні 2024 року. Тоді співробітники БПБ затримали 12 осіб – 10 громадян України та двох поляків. Операція проводилася одночасно у кількох містах, зокрема у Кракові, Вроцлаві, Варшаві, Познані та Карпачі. Трьом особам були висунуті обвинувачення в керівництві організованою злочинним угрупованням, які вручила прокурор Катажина Калув-Яшевська з Національної прокуратури», – повідомив Вжеснєвський.

Друга операція відбулася в березні 2025 року – цього разу в районі Вроцлава. Було затримано ще 6 осіб (5 громадян України та 1 поляк).

Прокуратура висунула цим особам обвинувачення в участі у злочинному угрупованні, торгівлі людьми та відмиванні грошей. Під час обшуків, серед усього іншого, було вилучено десятки телефонів, які використовувалися для зв'язку з клієнтами.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Справа перебуває на стадії розслідування.

Нагадаємо, Демограф назвала країни із найбільшою кількістю працевлаштованих українців. Лідерами за кількістю працевлаштованих українців є дві європейські країни – Польща та Німеччина.
 

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Теги: Польща українці

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