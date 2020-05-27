«ЛДНР» немає місця в майбутньому врегулюванні ситуації на Донбасі, - Кулеба
Очільник МЗС прокоментував план «Б» по Донбасу, про який говорив президент
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окупаційним адміністраціям терористів «ЛДНР» немає місця в майбутньому врегулюванні ситуації на Донбасі. За його словами, вони будуть розформовані після відновлення суверенітету України над окупованими територіями.
Про це глава МЗС сказав в ефірі телеканалу ATR.
Очільник зовнішньополітичного відомства сказав, що в умовах, коли з окупованих територій будуть виведені російські війська, а Україна буде контролювати кордон, окупаційні адміністрації не зможуть існувати.
«Ми з ними (з терористами «ЛДНР», - Главком) не будемо вести розмов, відповідно вони не мають жодних перспектив у майбутній системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, буде система виведення військ, відновлений контроль кордону, то власне де цій окупаційній адміністрації... Відповідь - ніде», - заявив Кулеба.
Міністр також додав, що українській владі не хотілося б застосовувати план «Б» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про який говорив президент Володимир Зеленський на пресконференції. При цьому Кулеба відмовився коментувати, що цей план передбачає.