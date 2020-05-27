«ЛДНР» немає місця в майбутньому врегулюванні ситуації на Донбасі, - Кулеба



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За словами Дмитра Кулеби, окупаційні адміністрації будуть розформовані після відновлення суверенітету України над окупованими територіями.

Очільник МЗС прокоментував план «Б» по Донбасу, про який говорив президент

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окупаційним адміністраціям терористів «ЛДНР» немає місця в майбутньому врегулюванні ситуації на Донбасі. За його словами, вони будуть розформовані після відновлення суверенітету України над окупованими територіями.

Про це глава МЗС сказав в ефірі телеканалу ATR.

Очільник зовнішньополітичного відомства сказав, що в умовах, коли з окупованих територій будуть виведені російські війська, а Україна буде контролювати кордон, окупаційні адміністрації не зможуть існувати.

«Ми з ними (з терористами «ЛДНР», - Главком) не будемо вести розмов, відповідно вони не мають жодних перспектив у майбутній системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, буде система виведення військ, відновлений контроль кордону, то власне де цій окупаційній адміністрації... Відповідь - ніде», - заявив Кулеба.

Міністр також додав, що українській владі не хотілося б застосовувати план «Б» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про який говорив президент Володимир Зеленський на пресконференції. При цьому Кулеба відмовився коментувати, що цей план передбачає.