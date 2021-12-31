Дід Мороз з Миколаєва пожертвував свою кров (відео)

Почесний донор України Олександр Романов здавав кров 70 разів

Мешканець Миколаївщини Олександр Романов давно займається донорством крові. Але на свята вирішив підійти до справи оригінально − у костюмі Діда Мороза.

Чоловік розповів кореспондентам Суспільного, що виконав обіцянку, яку давав персоналу станції переливання крові.

Щоб привітати працівників станції переливання крові, чоловік їхав до Миколаєва із селища міського типу Воскресенське. Розповідає, що костюм Діда Мороза придбав вісім років тому.

«Щороку на свята в ньому ходжу. Вітаю своїх вихованців, – я протягом 12 років був дитячим тренером, – маленьких дітей вітаю, дітей з інвалідністю. Я щороку вітаю знайомих, а от сьогодні вирішив прийти на станцію і привітати. Це вже моя друга родина. Я сюди приходжу часто, колектив тут супер», – розповів Олександр Романов, який здавав кров 70 разів.

До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).

Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.

Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.