Столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео)

Святий Миколай потрапив у халепу і викликав рятувальну службу

На днях мешканці Києва могли побачити дивну картину: чоловік у костюм Святого Миколая застряг на даху. Але це були зйомки новорічного привітання від столичних рятувальників.

«Проводячи рік, що минає, ми завжди думаємо про те, яким буде новий рік. Кожен з нас бажає, щоб у новому році, який завжди асоціюється з «новим життям», здійснилися найзаповітніші бажання, сталися доленосні зустрічі, відбулися події, що змінюють життя на краще.

Столичні рятувальники − завжди в бойовій готовності і готові прийти на допомогу в будь-яку мить. Вітаємо з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ваші свята проходять безпечно!» − привітав киян начальник Головного управління Андрій Ватолін.

Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.

Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

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