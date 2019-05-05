У Казахстані кандидатом в президенти вперше зареєстрували жінку



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На виборах президента Казахстану вперше балотується жінка - Данія Еспаєва

Всі документи Еспаєвої відповідають вимогам, в тому числі понад 140 тисяч підписів на підтримку

У Казахстані кандидатом в президенти вперше зареєстрували жінку. Данію Еспаєву висунула громадська організація «Демократична партія Казахстану «Ак жол».

У Центрвиборчкомі країни заявили, що всі її документи відповідають вимогам, в тому числі понад 140 тисяч підписів на підтримку.

Еспаєвій 58 років. У різні роки вона обіймала керівні посади в банках. З березня 2016 року – депутат парламенту Казахстану.

Всього документи для участі у виборах президента в ЦВК подали дев’ять претендентів. Один з них знявся на користь Еспаєвої. А інший не склав іспит на знання казахської мови.

Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.