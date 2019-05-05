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    У світі

    У Казахстані кандидатом в президенти вперше зареєстрували жінку

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    <p>На виборах президента Казахстану вперше балотується жінка -&nbsp;Данія Еспаєва&nbsp;</p> - У Казахстані кандидатом в президенти вперше зареєстрували жінку

    На виборах президента Казахстану вперше балотується жінка - Данія Еспаєва 

    Всі документи Еспаєвої відповідають вимогам, в тому числі понад 140 тисяч підписів на підтримку

    У Казахстані кандидатом в президенти вперше зареєстрували жінку. Данію Еспаєву висунула громадська організація «Демократична партія Казахстану «Ак жол».

    У Центрвиборчкомі країни заявили, що всі її документи відповідають вимогам, в тому числі понад 140 тисяч підписів на підтримку.

    Еспаєвій 58 років. У різні роки вона обіймала керівні посади в банках. З березня 2016 року – депутат парламенту Казахстану.

    Всього документи для участі у виборах президента в ЦВК подали дев’ять претендентів. Один з них знявся на користь Еспаєвої. А інший не склав іспит на знання казахської мови.

    Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» 

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