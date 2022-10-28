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За кавою та без краваток. Посол Німеччини в Косові зустрівся з українськими журналістами

Надія Клочко
glavcom.ua
За кавою та без краваток. Посол Німеччини в Косові зустрівся з українськими журналістами
Українські журналісти поговорили з німецьким дипломатом про війну
фото: НСЖУ

Німецький дипломат провів неформальну зустріч з українськими журналістами

Надзвичайний і повноважний посол Німеччини у Республіці Косово Йорн Роде зустрівся в Приштині з українськими журналістами – учасниками міжнародної програми професійного захисту «Journalists-in-Residence Kosovo». Про це повідомляє пресслужба Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Дипломат наголосив на важливості всебічної підтримки України в час війни й зазначив, що Берлін не залишить Київ наодинці з агресором.

«Сьогодні я зустрівся з українськими журналістами, яких прихистили Косово, Європейський центр свободи преси й медіа та Асоціація журналістів Косова (AGK). Це дає змогу їм і далі працювати, навіть коли їхня країна зазнає нападу. Уряди Косова й Німеччини раді сприяти фінансово. Ми не залишимо Україну саму. Слава Україні!» – написав пан Роде у Twitter після обміну думками з представниками ЗМІ.

Спілкуванню без краваток за чашкою кави в дружній атмосфері сприяла тепла сонячна днина в столиці Косова. Звідси й вибір формату зустрічі-знайомства в посольській резиденції – на зеленому лужечку перед входом у будівлю дипломатичного представництва.

За кавою та без краваток. Посол Німеччини в Косові зустрівся з українськими журналістами фото 1

«Бабине літо, мальовничі гірські краєвиди, неформальність заходу додавали позитивних емоцій і водночас – не заважали співрозмовникам говорити про серйозні речі, які на порядок денний висунула війна. Серед них, зокрема, допомога народові України в боротьбі з агресором, покарання воєнних злочинців та важливість визнання суверенітету й незалежності Республіки Косово – надійного союзника Києва на Балканах», – зазначається у повідомленні НСЖУ.

Українці, які брали участь у зустрічі наголосили, що «час загравань з рашистами й потурань кремлівським забаганкам, як це було після спроб окупантів анексувати Крим і частину інших українських територій, минув». Вони зазначили, що «дикунство й віроломство Кремля тепер протверезило чимало голів у європейському політикумі», адже усі побачили, що держава-агресор цинічно зневажає міжнародне право, вчиняє геноцид українського народу, шантажує світ ядерною зброєю.

Німецький дипломат зазначив, що зараз Європа прокидається від сну, в якому перебувала. З ним погодилися співрозмовники – представники преси, адже не можна недооцінювати небезпеки, яку несе нині світові московський терористичний режим. Перемогти в цій війні з тоталітаризмом має демократичний світ.

За кавою та без краваток. Посол Німеччини в Косові зустрівся з українськими журналістами фото 2

Журналісти-українці, як і їхні колеги з Приштини, висловили вдячність урядам Німеччини і Косова за втілення в життя ініціативи «Journalists-in-Residence Kosovo» – зазначили на зустрічі представниця Європейського центру свободи преси й медіа Флютура Кусарі та президент ВБФ «Журналістська ініціатива» Людмила Мех. Серед промовців були також киянка Олена Солодовнікова, Марина Животкова з Луганщини, Ірина Синельник з Чернігова та інші українські журналістки.

Спільне фото на завершення заходу також було неформальним, як і сама зустріч в дипломатичному представництві Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті відбувся турнір зі спортивної риболовлі, в якому взяли участь вісім команд івано-франківських та внутрішньо переміщених працівників ЗМІ. 

Теги: Німеччина Косово НСЖУ журналіст

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