Журналісти влаштували змагання зі спортивної риболовлі

Змагання серед журналістів зі спортивної риболовлі відбулося на Прикарпатті

Перемогу у турнірі здобула команда пресслужби територіального управління Служби судової охорони в Івано-Франківській області

На Прикарпатті цими вихідними відбувся турнір зі спортивної риболовлі, в якому взяли участь вісім команд івано-франківських та внутрішньо переміщених працівників ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

За сумарною кількістю виловленої риби перше місце посіла команда пресслужби територіального управління Служби судової охорони в Івано-Франківській області, в яку входили Артур Ботюк і Василь Сидор. Другими стала команда наших колег-харків’ян Максима й Віталія Сукачових. Третє місце вибороли журналістка Марина Трубнікова з Ізюма та Сергій Чирва з Івано-Франківська.

«Положення про змагання передбачало й винагороду за улов найбільшої рибини. Цього разу символічна «золота» рибка дісталася Владиславу Семенковичу з обласного телебачення «Галичина», – розповіли у Івано-Франківському Центрі журналістської солідарності.

Команди, які посіли призові місця, отримали дипломи і призи. А чемпіонам змагань вручили сертифікати на безкоштовну риболовлю на водоймі «Хом’яківка» протягом риболовного сезону 2022 року.

Змагання організували Центр журналістської солідарності та Івано-Франківська обласна організація Українського товариства мисливців та рибалок. Вже традиційно вони відбулися на базі риболовно-спортивної бази «Хом’яківка».

5 фото На весь екран









Нагадаємо, раніше у Центрі журналістської солідарності в Чернівцях журналістів навчали користуватися тактичною аптечкою. Участь у заході взяли місцеві журналісти, а також колеги-переселенці, які тут зупинилися.

Також повідомлялося, що медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.