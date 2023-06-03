На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла
Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі та 673 трансформаторних підстанції на Київщині
На Київщині триває ліквідація наслідків негоди. Через погіршення погодних умов у Київській області 2 червня відбулися аварійні відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.
На ранок 3 червня світло повернули у понад 90 тисяч домівок.
Станом на ранок 3 червня без електропостачання в області залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 – частково.
Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції.
Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.
Для відновлювальних робіт задіяно 78 бригад.
Як повідомлялося, 2 червня жителі столиці у Подільському, Оболонському та Святошинському районах частково залишилися без світла через негоду.
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