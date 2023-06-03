Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла
Для відновлення електропостачання задіяно 78 бригад
фото з відкритих джерел

Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі та 673 трансформаторних підстанції на Київщині

На Київщині триває ліквідація наслідків негоди. Через погіршення погодних умов у Київській області 2 червня відбулися аварійні відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

На ранок 3 червня світло повернули у понад 90 тисяч домівок.

Станом на ранок 3 червня без електропостачання в області залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 – частково.

Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції.

Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Для відновлювальних робіт задіяно 78 бригад.

Як повідомлялося, 2 червня жителі столиці у Подільському, Оболонському та Святошинському районах частково залишилися без світла через негоду.

Теги: негода Київщина електроенергія ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів
Через негоду столиця частково залишилася без світла
Вчора, 17:27
Наслідки негоди в Києві, 2 червня 2023 року
Київ накрив шквальний вітер та гроза (відео)
Вчора, 16:57
Вдень місцями очікуються грози
Деякі області накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 3 червня
Сьогодні, 05:19

Новини

На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла
На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла
«Моя сім’я – там». Соратник Зеленського назвав «найзахищеніше місто у світі»
«Моя сім’я – там». Соратник Зеленського назвав «найзахищеніше місто у світі»
Трагедія біля укриття в Києві: чиновники та охоронець отримали підозри
Трагедія біля укриття в Києві: чиновники та охоронець отримали підозри
Через негоду столиця частково залишилася без світла
Через негоду столиця частково залишилася без світла
Київ накрив шквальний вітер та гроза (відео)
Київ накрив шквальний вітер та гроза (відео)
Для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету
Для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
13K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
8739
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
8235
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
8153
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7916
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту