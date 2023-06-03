На Київщині через негоду тисячі споживачів лишилися без світла

Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі та 673 трансформаторних підстанції на Київщині

На Київщині триває ліквідація наслідків негоди. Через погіршення погодних умов у Київській області 2 червня відбулися аварійні відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На ранок 3 червня світло повернули у понад 90 тисяч домівок.

Станом на ранок 3 червня без електропостачання в області залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 – частково.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції.

Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Для відновлювальних робіт задіяно 78 бригад.

Як повідомлялося, 2 червня жителі столиці у Подільському, Оболонському та Святошинському районах частково залишилися без світла через негоду.