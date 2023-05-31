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ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)
Правоохоронець почав залякувати робітників аби ті сплатили йому $200 тис.
фото: пресслужба ДБР

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника одного з  правоохоронних органів міста Дніпро, який разом зі своїм братом влаштував терор трьом місцевим мешканцям та вимагав у них гроші. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За оперативною інформацією, троє потерпілих свого часу робили ремонт в будинку, який оформлений на тещу правоохоронця. Наприкінці січня 2023 року в садибі сталася пожежа через коротке замикання. Високопоставлений правоохоронець всю провину за надзвичайну ситуацію поклав на робітників. Не слухаючи аргументів, він вважав, що саме їхні непрофесійні дії під час ремонту призвели до інциденту. Відтак правоохоронець почав залякувати робітників аби ті сплатили йому $200 тис. Саме у таку суму правоохоронець оцінив збитки від пожежі.

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До вибивання грошей з робітників він залучив ще й свого брата. Вже удвох вони почали вимагати, аби потерпілі у якомога найкоротші терміни сплати вигаданий борг.

Для цього пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно, безплатно працювати над відновленням будинку, а одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітною плату отриману в ЗСУ.

Людей залякували кримінальною відповідальністю, вигадували різноманітні строки тюремного ув’язнення, потім почали погрожувати вбивством, обіцяючи закопати тіла, так що їх ніхто і ніколи не знайде.

Для того аби узаконити вибивання «боргу», правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики.

Правоохоронець та його брат підозрюються у вимаганні передачі чужого майна або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що ДБР вручило підозру посадовцю Держрезерву.

Теги: ДБР майно ремонт Дніпро гроші пожежа

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