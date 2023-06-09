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Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему – «Укренерго»
Регулятор схвалив проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня
фото з відкритих джерел

Після лібералізації ринку в окремі години вартість електроенергії може підійматись вище поточного рівня

Щоб Україна могла вільно імпортувати електроенергію з Європи потрібно лібералізувати ціноутворення на енергоринку. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, зараз в енергосистемі досить непроста ситуація з балансом, також враховуючи катастрофу на Каховській ГЕС. Він зауважив, що через це Україна вимушена імпортувати електроенергію в деякі години доби та використовувати аварійну допомогу.

«Але є певні економічні причини, чому імпорт в повному обсязі не потрапляє в українську енергосистему. У нас на ринку є такі ліміти цінові (прайс-кепи – ред.). Тобто, ціна не може підійматися вище певного порогу і коли в Європі ціна вище, а таке буває, то відповідно немає економічних стимулів у гравців на ринку імпортувати електроенергію з Європи. Цю ситуацію треба виправити», – сказав Кудрицький.

Він додав, що треба лібералізувати ціноутворення на ринку електроенергії, щоб імпорт з Європи міг вільно потрапляти в Україну і допомагати балансувати енергосистему.

«Це парадоксальна ситуація. Її треба виправити і вже робота з цього приводу ведеться», – наголосив очільник «Укренерго».

Він зауважив, що після лібералізації ринку в окремі години вартість електроенергії може підійматись вище поточного рівня, а в окремі години доби навпаки падати нижче.

Нагадаємо, Регулятор схвалив проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.

Теги: імпорт електроенергія Укренерго

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