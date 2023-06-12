Скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія – екс-міністр
Європейські країни вже пройшли регулювання цін на ринку електроенергії і у них зараз немає цінових обмежень на оптовому ринку
У разі скасування цінових обмежень на ринку електроенергії не буде великих цінових коливань, а ще це дасть гарантію, що електроенергія буде завжди, заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Іван Плачков.
За його словами, у випадку скасування обмежень на ринку електроенергії ціна електрики буде залежати тільки від вартості палива.
«Я впевнений, не буде великих коливань, але вона (ціна електроенергії – ред.) буде об’єктивною. Ціна на паливо зменшується – тарифи падають, на жаль, якщо ціна на паливо збільшується – тарифи ростуть. Але це дає гарантію, що у нас електроенергія буде завжди», – наголосив екс-міністр.
Плачков додав, що європейські країни вже пройшли регулювання цін на ринку електроенергії і у них зараз немає цінових обмежень на оптовому ринку.
Нагадаємо, нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.
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