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Скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія – екс-міністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Скасування прайс-кепів дасть гарантію, що в Україні завжди буде електроенергія – екс-міністр
Іван Плачков
фото з відкритих джерел

Європейські країни вже пройшли регулювання цін на ринку електроенергії і у них зараз немає цінових обмежень на оптовому ринку

У разі скасування цінових обмежень на ринку електроенергії не буде великих цінових коливань, а ще це дасть гарантію, що електроенергія буде завжди, заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Іван Плачков.

За його словами, у випадку скасування обмежень на ринку електроенергії ціна електрики буде залежати тільки від вартості палива.

«Я впевнений, не буде великих коливань, але вона (ціна електроенергії – ред.) буде об’єктивною. Ціна на паливо зменшується – тарифи падають, на жаль, якщо ціна на паливо збільшується – тарифи ростуть. Але це дає гарантію, що у нас електроенергія буде завжди», – наголосив екс-міністр.

Плачков додав, що європейські країни вже пройшли регулювання цін на ринку електроенергії і у них зараз немає цінових обмежень на оптовому ринку.

Нагадаємо, нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.

Теги: НКРЕКП тарифи електроенергія Іван Плачков

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