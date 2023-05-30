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Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian
Тилігульська вітроелектростанція після завершення будівництва може стати найбільшою наземною вітроелектростанцією у Східній Європі
фото: ДТЕК

В умовах війни ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було побудовано більше наземних вітрових турбін, ніж в Англії, де встановили лише дві вітротурбіни із загальною потужністю в 1 МВт. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

«Тим часом Тилігульська вітроелектростанція в Україні почала виробляти достатню кількість електроенергії для забезпечення 200 тис. родин лише в 60 милях від лінії фронту у південній частині Миколаївської області, з 19 турбінами, встановлена потужність яких дорівнює 114 МВт», – йдеться в матеріалі британського видання.

Як заявили в ДТЕК, найбільшому приватному енергетичному інвесторі України, Тилігульська вітроелектростанція після завершення будівництва може стати найбільшою наземною вітроелектростанцією у Східній Європі.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що станція є символом опору спробам росії заморозити Україну, і допоможе країні стати ключовим партнером в енергетичному майбутньому Європи.

Нагадаємо, в умовах війни ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС, яка вироблятиме майже 400 тис. кВт-год е/е на рік. Це перша у світі вітроелектростанція, яку будують під час війни, і один із перших проєктів, де встановлено турбіни EnVentus потужністю 6 МВт від данського виробника Vestas.

Теги: альтернативна енергетика ДТЕК Україна

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