Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian

Тилігульська вітроелектростанція після завершення будівництва може стати найбільшою наземною вітроелектростанцією у Східній Європі

В умовах війни ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було побудовано більше наземних вітрових турбін, ніж в Англії, де встановили лише дві вітротурбіни із загальною потужністю в 1 МВт. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

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«Тим часом Тилігульська вітроелектростанція в Україні почала виробляти достатню кількість електроенергії для забезпечення 200 тис. родин лише в 60 милях від лінії фронту у південній частині Миколаївської області, з 19 турбінами, встановлена потужність яких дорівнює 114 МВт», – йдеться в матеріалі британського видання.

Як заявили в ДТЕК, найбільшому приватному енергетичному інвесторі України, Тилігульська вітроелектростанція після завершення будівництва може стати найбільшою наземною вітроелектростанцією у Східній Європі.

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Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що станція є символом опору спробам росії заморозити Україну, і допоможе країні стати ключовим партнером в енергетичному майбутньому Європи.

Нагадаємо, в умовах війни ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС, яка вироблятиме майже 400 тис. кВт-год е/е на рік. Це перша у світі вітроелектростанція, яку будують під час війни, і один із перших проєктів, де встановлено турбіни EnVentus потужністю 6 МВт від данського виробника Vestas.