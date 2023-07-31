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За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло у 61 тис. осель

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло у 61 тис. осель
Енергетики компанії приступають до робіт одразу після того, коли отримують дозвіл до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС
фото: ДТЕК

Спеціалісти попри небезпеку продовжують працювати в областях, наближених до зон бойових дій

З 24 по 30 липня енергетики ДТЕК повернули світло 61 тисячам родин у 72 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Енергетики ДТЕК попри небезпеку продовжують працювати в областях, наближених до зон бойових дій. Зокрема на Донеччині та Дніпропетровщині, де через регулярні обстріли руйнуються лінії електропередачі. Наші фахівці відновили роботу електромереж для 52 тисяч родин Донеччини та 9,5 тисячам родин в Дніпропетровській області», – йдеться в ньому.

Енергетики компанії приступають до робіт одразу після того, коли отримують дозвіл до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у червні енергетики ДТЕК повернули світло для 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Теги: ДТЕК ремонт електроенергія

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