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Що відбувається із мостами в Києві? Кличко гостро відповів владі Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що відбувається із мостами в Києві? Кличко гостро відповів владі Зеленського
Кличко обурився, що претензії щодо стану мостів лунають тільки до Києва
фото: kyiv.klichko.org

Сьогодні місто ремонтує Північний міст та замінює деформаційні шви на Південному мосту, де планують завершити роботи до кінця літа

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці і тепер почала спекулювати на темі мостів. Про це очільник міста повідомив у Telegram.

«Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці. За тиждень Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена рішенням РНБО, вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 тисяч мостів по всій Україні! Наразі комісія отримала дані щодо майже 22,5 тисяч штучних споруд. У публічній площині претензії лунають тільки до Києва. Оскільки мета урядовців – швидко підігнати цифри, не розповсюджуючись про об’єктивну ситуацію, дещо нагадаю і поясню. Перше. Міст Патона, який перебуває в аварійному стані. Два роки тому, за наполяганням уряду, Мінінфраструктури місто передало його для ремонту в проект «Велике будівництво». Оскільки важливо було, щоб роботи розпочалися якомога швидше. Бо, як відомо, цей об’єкт є пам’яткою архітектури і там багато нюансів (зокрема, погоджень з Мінкультом), які держава може вирішити максимально швидко. Місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані. Що раптом відкрили для себе посадовці, які добре знають, хто зараз насправді відповідальний за оновлення мосту Патона, – незрозуміло», – зазначив Кличко.

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На весь екран

Він також згадав міст Метро, який теж в аварійному стані. Його конструкція за радянських часів була експериментальною – таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві.

«Перебудувати його коштує мінімум 500 млн євро. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проект і були домовленості про фінансування масштабного проекту. З початком широкомасштабної війни спільні з європейськими партнерами проекти поставлені на паузу. Але місто розробляє проект першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту. І плануємо розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаю, що частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – оновили в 2020 році. Щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, ми робимо все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають. Попри обшуки, блокування рахунків – тобто спроб зупинити роботи», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що всього через річку Дніпро в Києві 8 мостів, разом з пішохідним на Труханів острів. Сьогодні місто ремонтує Північний міст. Та замінює деформаційні шви на Південному мосту, де планують завершити роботи до кінця літа.

Крім того, тривають ремонтні роботи капітального характеру на 5-ти штучних спорудах та поточні роботи – на 6-ти об’єктах. А з 2018 по 2022 роки в столиці здійснили ремонти на 23 мостових спорудах.

«Що ж до Дарницького мосту, про нібито добудову якого сьогодні рапортують. Цей міст – частина інфраструктури Києва, але перебуває на балансі не міста, а Мінінфраструктури. І всі кияни сподіваються, що його нарешті введуть в експлуатацію. Бо більше 20 років об’єкт – у незавершеному стані. Впродовж кількох років столиця просила передати споруду на баланс міста – щоб мати змогу обслуговувати і  добудувати його. Цього так і не відбулося. Нещодавно відкрили з’їзди з моста, але він, підкреслю, досі залишається об’єктом незавершеного будівництва, бо в експлуатацію не введений. Немає на цьому мосту також і повноцінних пішохідних тротуарів, велосипедних доріжок.  Якщо ми справді вирішуємо проблему мостів, то це – щоденна робота, а не картинка і хайп на публіку. Надавайте людям об’єктивну інформацію, шановна Державна комісія з перевірки мостових споруд», – підкреслив мер Києва.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, хто може стати новим мером Києва.

Теги: Віталій Кличко столиця влада місто кияни фінансування держава ремонт будівництво Дніпро метро велике будівництво

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