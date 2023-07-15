Держава дасть змогу кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію – Міненерго

«В бюджеті закладені окремі кошти для того, щоб перекривати різницю в тарифах за рахунок субсидіювання»

З 24 лютого відбулося 271 влучання ракет чи дронів по українських енергооб’єктах

Масовані обстріли енергосистеми призвели до необхідності перегляду тарифу на електроенергію для населення. Проте для незахищених верств населення в бюджеті закладені додаткові кошти на субсидії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це заявив Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики України.

За його словами, з 24 лютого відбулося 271 влучання ракет чи дронів по українських енергооб’єктах, що спричинило великі втрати генеруючих потужностей та об’єктах розподілу електроенергії. Це означає, що системі потрібні ресурси для відновлення, щоб вона була готовою до наступного осіннього-зимового періоду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Саме для цього уряд і міністерство підтримали ініціативу по підвищенню тарифів, аби бути готовими до наступної зими, аби наступної зими вже не бачити аварійних проблем, які ми відчували минулого року», – зазначив заступник міністра.

Водночас при підвищенні тарифів держава має піклуватися про тих, для кого це підвищення може бути достатньо важким. «В бюджеті закладені окремі кошти для того, щоб перекривати різницю в тарифах за рахунок субсидіювання. Держава дозволить кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію», – додав Сафаров.

Нагадаємо, раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що нові тарифи на електроенергію дозволять провести ремонт постраждалих об’єктів енергетичної інфраструктури. 30 травня Уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.