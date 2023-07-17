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У Кличка відповіли на ультиматум Арахамії: Бруківку перекладають там, де давно треба

Христина Жиренко
glavcom.ua
У Кличка відповіли на ультиматум Арахамії: Бруківку перекладають там, де давно треба
Київська міськрада
фото з відкритих джерел

У Києві стільки населення і такий трафік, що місто не може собі дозволити не витрачати гроші на інфраструктуру – речниця Кличка

Міська влада Києва відкидає претензії голови фракції Слуга народу Давида Арахамії щодо використання місцевого бюджету нібито на непріоритетні потреби. Про це в коментарі LIGA.net сказала речниця Віталія Кличка Оксана Зінов'єва.

«Про овочерізки й барабани вони нехай звертаються до глав районів, яких призначають вони. І яких накрутили ігнорувати міську владу, таким чином запустивши процеси розбалансування управління містом», – сказала речниця.

Її слова – це реакція на заяву Арахамії про те, що у суспільстві назріває «дуже серйозне невдоволення» діями місцевої влади у зв'язку «з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки».

Тендер на закупівлю комплектів обладнання для обробки продуктів харчування та шкіряні барабани для укриттів оголошувала Дніпровська райдержадміністрація Києва. Після розголосу президент Володимир Зеленський звільнив тимчасового виконувача обов'язків цієї РДА.

«А щодо бруківки – її перекладають там, де мінімум 50 років дороги не ремонтували. І роблять це не залучаючи підрядників, а силами ШЕУ [шляхово-експлуатаційного управління], щоб мінімізувати витрати. І бруківку вкладають ту, яку знімають. Основні витрати – на пісок і цемент», – сказала Зинов'єва.

Вона додала, що у Києві стільки населення і такий трафік, що місто не може собі дозволити не витрачати гроші на інфраструктуру. «Інакше за рік-два вона буде в аварійному стані і знадобиться в рази більше коштів на оновлення», – сказала речниця Кличка.

Теги: Київ ремонт КМДА гроші

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