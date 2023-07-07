Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес

Причиною відключення світла стане проведення планових ремонтних робіт

7 липня у Боярській громаді на території Київської області очікуються масштабні відключення електроенергії – причиною стане проведення планових ремонтних робіт енергетиками компанії ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба Боярської міської територіальної громади.

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У зв'язку з проведенням згаданих робіт світла не буде за наступними адресами та графіком:

07.07.2023 з 09:00 до 20:00 – Забір'я: Залізняка, Боярка: Васильківська, Тарасівка: Надії;

07.07.2023 з 09:00 по 17:00 – Тарасівка: Високовольтна;

08.07.2023 з 9:00 до 20:00 – Малютянка: Амосова, Ботанічна, Виноградов, О.Пересвіта, Оленівська, Перемоги, Пимоненко, Покровська, Танкістів, Травнева, Ювілейна. Боярка: Б.Хмельницького.

Нагадаємо, що 6 липня столицю накрила негода. На зміну сонцю небо у Києві покрили чорні густі хмари, гриміло.

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Раніше повідомлялося, що у Київській області випав град розміром із перепелине яйце. До слова, на Київщині сильній вітер пошкодив котельню.