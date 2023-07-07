Головна Київ Новини
search button user button menu button

Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес
7 липня у Боярській громаді очікуються масштабні відключення електроенергії
фото з відкритих джерел

Причиною відключення світла стане проведення планових ремонтних робіт

7 липня у Боярській громаді на території Київської області очікуються масштабні відключення електроенергії – причиною стане проведення планових ремонтних робіт енергетиками компанії ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба Боярської міської територіальної громади.

У зв'язку з проведенням згаданих робіт світла не буде за наступними адресами та графіком:

  • 07.07.2023 з 09:00 до 20:00 – Забір'я: Залізняка, Боярка: Васильківська, Тарасівка: Надії;
  • 07.07.2023 з 09:00 по 17:00 – Тарасівка: Високовольтна;
  • 08.07.2023 з 9:00 до 20:00 – Малютянка: Амосова, Ботанічна, Виноградов, О.Пересвіта, Оленівська, Перемоги, Пимоненко, Покровська, Танкістів, Травнева, Ювілейна. Боярка: Б.Хмельницького.

Нагадаємо, що 6 липня столицю накрила негода. На зміну сонцю небо у Києві покрили чорні густі хмари, гриміло.

Раніше повідомлялося, що у Київській області випав град розміром із перепелине яйце. До слова, на Київщині сильній вітер пошкодив котельню.

 

Теги: Київщина електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для енергосистеми України
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
10 червня, 19:07
Регулятор схвалив проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня
Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему – «Укренерго»
9 червня, 18:08
Після трагедії біля зачиненого укриття в Києві Департамент освіти змушує школи тримати відкритими укриття вночі
Київські вчителі вимушені вночі безкоштовно чергувати в укриттях. Реакція омбудсмена
15 червня, 16:16
Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
17 червня, 12:53
Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів
Теракт на Каховській ГЕС. Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву станції
9 червня, 10:15
Назва міста – множина від «бровар», тобто пивовар – професія, яка віками була популярною на цих землях серед козаків і в монастирях
Перейменування Броварів: яку назву пропонує Нацкомісія
28 червня, 12:11
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
Удар по базі окупантів у Генічеську: Повітряні сили відреагували
23 червня, 18:27
Російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр»
ДСНС показала наслідки російської нічної атаки по Київщині (фото)
2 липня, 11:51
Військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм
На Київщині молодики побили військового (фото)
30 червня, 21:41

Новини

Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес
Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес
Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)
Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова послуга
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова послуга
На зміну сонцю – грім, блискавка та дощ: столицю накрила негода (відео)
На зміну сонцю – грім, блискавка та дощ: столицю накрила негода (відео)
У Київській області випав град розміром із перепелине яйце
У Київській області випав град розміром із перепелине яйце
Кличко показав, як столиця готує реабілітаційний центр для воїнів (фото)
Кличко показав, як столиця готує реабілітаційний центр для воїнів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
55K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
11K
«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням
7357
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6834
Мер Сум: Поки наші наступають на півдні, ворог може вдарити з півночі
5747
Нова небезпека на Запорізькій АЕС. «Енергоатом» б’є на сполох

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту