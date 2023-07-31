Відбудова Ірпеня. Що з нею не так?

Більшість договорів на відновлення міста уклали без тендерів у Prozorro…

Відбудова Ірпеня після руйнувань, яких завдала Росія, може коштувати приблизно мільярд доларів. Про це у квітні 2022 року повідомляв голова Інвестиційної ради міста Володимир Карплюк з посиланням на підрахунки експертів і кошторисників, яких ця рада залучила для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду.

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Частину витрат уже взяли на себе такі організації як UNICEF, Terre des Hommes Italy, IOM Ukraine, Open Door Ukraine, IOCC, ADRA Ukraine, ПРООН, NEFCO, уряд Японії, Литовська асоціація знесення. Так, за інформацією Фонду відновлення Ірпеня, станом на початок травня 2023 року, 412 багатоквартирних та 322 приватних будинків в Ірпінській громаді отримали допомогу у відновленні.

Наразі установи Ірпінської міськради, профільний обласний департамент та служба відновлення Київщини підписали договорів, які стосуються відбудови міста, на 933 млн грн. У цьому матеріалі проєкт Dozorro Transparency International Ukraine розбирає, на що мають піти ці кошти й хто їх отримає.

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Хто і що купує?

У дослідженні відібрані всі закупівлі, де у назві згадувалися відбудова, відновлення, реконструкція та фраза «постраждали внаслідок російської агресії», які стосуються Ірпеня. На Prozorro за 2022-2023 роки доступна інформація про такі угоди на 933 млн грн. Найбільше таких закупівель оголосив Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на 701 млн грн. На другому місці Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 198 млн грн. На третьому Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області (19 млн грн).

Водночас із 547 договорів лише 28 були укладені за результатами конкурентних процедур. Їхня сума 375 млн грн, тобто 40%. Решту закупівель проводили без використання Prozorro. Фактично замовники переважно обирали підрядників напряму самостійно, без конкурентних торгів.

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації провів закупівель для відбудови Ірпеня на щонайменше 701 млн грн. Найбільше коштів припало на ремонт пошкоджених багатоквартирних будинків 341 млн грн. На другому місці відновлення і будівництво нових приватних будинків (198 млн грн).

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради уклав таких договорів на 198 млн грн. Найбільше коштів припало на будівельні матеріали (63 млн грн), ремонт житлових будинків (40 млн грн) і демонтажні роботи (37 млн грн).

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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області уклала угод на відбудову Ірпеня на 19 млн грн. Усі договори на ремонти і будівництва мостів через річку Ірпінь.

Понад 400 млн грн планують заплатити підозрілим компаніям

434 млн грн – тобто майже половина від суми усіх договорів на відбудову Ірпеня відійдуть шести компаніям, які мають підозрілий бекграунд. Їхні бенефіціари можуть бути пов’язані із проросійськими партійцями, фірми схожі на клонів державних підприємстві не раз потрапляли у поле зору правоохоронців.

Зв’язки з регіоналами

Беззаперечний лідер закупівель відбудови в Ірпені київське ТОВ «І. Б. К. Девелопмент‎» із 135 млн грн. Воно є таким собі улюбленцем Департаменту регіонрозвитку Київської ОДА. І, за традицією, не раз ставало фігурантом кримінальних проваджень.

Одне з останніх стосується капремонту приміщення Національного університету біоресурсів і природокористування України в Києві, яке «І. Б. К. Девелопмент‎» так і не виконало, але отримало за нього 30 млн грн. Окрім того, у 2019-му слідчі поліції запідозрили участь товариства у наданні відкатів керівникам Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА. За чотири роки слідства провадження щодо ймовірного розкрадання сотень мільйонів гривень згорнулося до підозри інспектору Департаменту й керівнику однієї з фірм-фігурантів не «І. Б. К. Девелопмент‎».

У 2018-му слідчі підозрювали фірму у фіктивному підприємництві й махінаціях з цінними паперами, а в 2017-му у завищенні обсягів виконаних робіт.

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Двоє співвласників цієї компанії Олександр Лук’янець та Віталій Жуківський до вересня 2018 року були також бенефіціарами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Флеш». Власницею останнього є Наталія Гордієнко матір нардепа сьомого скликання від Партії регіонів Сергія Кацуби та екс-заступника голови правління НАК «‎Нафтогаз України» Олександра Кацуби. Обох підозрювали у причетності до закупівлі так званих вишок Бойко, придбаних за завищеною вдвічі ціною (по $400 млн за кожну).

Компанія, яку підозрювали у змовах та розтраті бюджету

Договорів на 81 млн грн підписали із ТОВ «БК Київ-М-Буд». Цю будівельну фірму відкрили у 2016-му й тоді бенефіціарами були Віталій Шевчук з Рівного й ТОВ «‎Норекс Груп», яке спеціалізувалося на ремонті комп’ютерів.

У 2017-му бенефіціарами компанії стали кияни Віталій Недашківський та Олег Максименко, а також Віталій Москович із Черкащини. Уже за кілька місяців «БК Київ-М-Буд» почало отримувати замовлення від Управління ЖКГ та будівництва Печерської райради Києва й стало найпопулярнішим підрядником установи. Навіть попри те, що Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київради виявив порушення, які призвели до втрат майже на 60 тис. грн. Станом на 23 липня 2023-го, районне УЖКГ уклало з товариством договорів на понад 80 млн грн.

За останні п’ять років з переліку засновників вийшов Олег Максименко, а замість нього зайшов киянин Геннадій Бузаєв, який до 2019 року мав ФОП із основним видом діяльності таксі.

Крім зміни власників, фірма щонайменше чотири рази ставала фігуранткою розслідувань у кримінальних провадженнях щодо можливого завищення обсягів виконаних робіт, імовірного заволодіння коштами бюджету та їхньої розтрати, а також змови з іншими учасниками тендерів.

Зокрема, в межах останнього провадження слідчі зазначали, що ТОВ «БК Київ-М-Буд» і ТОВ «‎ВМ-Строй» входили до аукціонів у тендерах та подавали звітність з однієї IP-адреси. На спільність цих компаній вказував і один з колишніх працівників «БК Київ-М-Буд» в анонімному негативному відгуку.

Двійник державного підприємства Міноборони

78,4 млн грн Ірпінська міськрада та Київська ОВА планують сплатити ТОВ «703 Металообробний завод котельного обладнання». Фірму, яка спеціалізується на виробництві радіаторів і котлів центрального опалення, зареєстрували у 2009 році кияни Микола Вахнін і його син Євген. На той час Микола Вахнін ще очолював держпідприємство Міністерства оборони з аналогічною назвою.

За даними YouControl, Микола Вахнін був директором ДП Міноборони «703 Металообробний завод котельного обладнання» з 2005 по 2011 рік. У цей період, у травні 2009-го, разом із сином відкрив товариство з такою ж назвою і за тією ж адресою, що й держпідприємство. Навіть з таким самим основним видом діяльності.

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Як зазначають журналісти «Наші гроші‎» з посиланням на «‎Вісник державних закупівель», поки Вахнін керував ДП «703 Металообробний завод котельного обладнання», воно отримало замовлень на будівельні роботи на майже 14 млн грн. Після реєстрації товариства-двійника жодного тендера держпідприємство не виграло.

Натомість приватне ТОВ «703 Металообробний завод котельного обладнання» Вахніна за той самий період (2008-2011 роки) отримало держзамовлень на майже 22 млн грн. Після початку роботи Prozorro ситуація не змінилася. Приватна компанія уже колишнього керівника ДП, починаючи з 2017 року, отримала 91 контракт на 532 млн грн, а саме держпідприємство жодного.

Ба більше, товариство має власний актуальний сайт, доступний лише російською мовою.

Фірма, підозрювана у відмиванні коштів

Замовлення на ще 65,8 млн грн отримав львівський забудовник ТОВ «‎Макроекобуд». Ця компанія була зареєстрована у 2015 році в Києві на мешканця Дніпропетровщини Вадима Бугайцова. У 2017-му власниками стали хмельниччани Євген і Галина Гордієвичі. У 2021-му «‎Макроекобуд» перереєстрували у Львові, а Євген Гордієвич вийшов зі складу бенефіціарів.

Натомість портал bild.ua зазначає, що компанія була створена в 2010 році й встигла збудувати ЖК «‎Фамілія» та «Галицький Лев‎», а також будує комплекс Resident Hall.

За час роботи компанії вона фігурувала у кількох розслідуваннях щодо крадіжки матеріалів на будівництві, а також щодо користування конвертаційними центрами. Клієнти таких центрів укладають фіктивні договори з компаніями на виконання робіт чи надання послуг, які в реальності не відбуваються. Отримуючи за них гроші й повертаючи їх контрагентам, ці фірми допомагають ‎відмивати незаконно здобуті кошти. А за це організатори-контролери таких компаній беруть відсоток від конвертованої суми.

Раніше «‎Макроекобуд» майже не працював із замовниками на Prozorro. У 2021-му з фірмою уклали договір на чищення русла річки Тростянець у місті Городок на Хмельниччині за 5 млн грн, а нині на відбудову багатоповерхівки в Ірпені за 65,8 млн грн.

Підряд на вже виконані роботи

49,5 млн грн мають заплатити ірпінському ТОВ «‎БК «Демонтажник». З них 2,9 млн грн компанія вже отримала за демонтаж п’ятиповерхівки на вул. Гостомельське шосе, 12, 14-16. Договір з підрядником підписали 28 жовтня уже після того, як Ірпінська міськрада прозвітувала про завершення відповідних робіт.

«‎БК «Демонтажник» була зареєстрована у 2019 році у Києві на миколаївця Станіслава Денисенка. Людину з таким самим ім’ям у 2018 році оштрафували за п’яне керування в Києві. На початку 2022-го фірму перереєстрували у Вишневому, в липні вона отримала прописку в Києві вже за іншою адресою, а ще за три місяці – в Ірпені.

За час роботи компанії з нею уклали 19 договорів на Prozorro на майже 62 млн грн. Майже всі вони, за невеличким виключенням, стосуються ремонтів у Бучі та Ірпені.

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Фірма також має власний сайт, де пропонує послуги із демонтажу, земляних робіт і будівництва доріг, ціни на них, а також подяки від військових частин.

Зв’язки з регіоналами та ДНР

Ще один підрядник на відбудову Ірпеня ТОВ «‎Міське будівництво», якому замовили робіт майже на 24 млн грн. Фірму відкрили у 1998 році у Донецьку. Тоді її засновниками були Олег Подолєв та Іван Гветадзе, який з 2010 року був депутатом Донецької міськради від Партії Регіонів. Останнього у 2007-му нагородили орденом «‎За заслуги» III ступеня (ст. 133). Такі відзнаки отримують військовослужбовці.

У 2011-му Олег Подолєв вийшов зі складу засновників «‎Міського будівництва», а Іван Гветадзе продовжив володіти компанією разом зі своїм братом Теймуразом тодішнім депутатом Ленінської районної в Донецьку ради, також від Партії регіонів.

До 2014-го ТОВ «‎Міське будівництво» встигло відремонтувати й реконструювати в місті кілька об’єктів. Один з них РСК «‎Олімпійський». Як повідомляли «‎Новини Донбасу», ці роботи компанії у 2013-му замовило Донецьке обласне об’єднання капбудівництва за 2,15 млн грн. На той час міністром молоді та спорту України був Равіль Сафіуллін, а його дружина Ірина Саффіуліна була однією з бенефіціарок ТОВ «‎Тріол-Авто», разом із Теймуразом Гветадзе. Вона досі має основну частку (51%) у цій компанії, де іншими 49% володіють на трьох брати Гветадзе та Олег Подолєв.

У 2014-му «‎Міське будівництво» змінило адресу на київську, а станом на 2019 рік компанією вже володів інший донеччанин Ілля Д’яченко. Серед засновників також з’явилися два київських товариства. У 2022-му вони вийшли зі складу бенефіціарів, а до Іллі Д’яченка як власник додався імовірно його батько Андрій Д’яченко. У 2023-му додався як бенефіціар киянин Олександр Воловенко.

Додамо, що Іван Гветадзе також володіє часткою у 25% від ТОВ «Міжнародний молодіжний центр «Донбас». Ця компанія зареєстрована у Донецьку й юридичної адреси не міняла, а її керівником та співвласником є Ігор Костенок помічник ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка. Костенок також перебуває під санкціями у восьми країнах.

Іншими словами, у десятці найпопулярніших підрядників на відбудову Ірпеня опинилися фірми, які можуть бути пов’язані із нині забороненою в Україні ‎Партією регіонів, є фігурантами судових справ, або їхні керівники могли користуватися службовим становищем для подальшого збагачення. Цим компаніям планують заплатити майже половину від усієї суми укладених договорів, які стосуються відновлення будівель та інфраструктури.

Завершені роботи

З проаналізованого списку обрано п’ять будівель, які за договорами уже мали бути відремонтовані. Це, зокрема, будинки на вулицях Северинівській, 121, Шевченка, 7 та 3а, Соборній, 107, та Грибоєдова, 15 (нині вулиця Поезії). Місцеві мешканці, яких зустріли автори дослідження, зазначили, що у цих будинках підрядники переважно міняли вікна і більше майже нічого не ремонтували.

Віддамо належне судячи з техзавдання за договорами, приблизно це виконавці і мали зробити: замінити вікна й виконати відкоскоси, відливи, підвіконня. Втім, навіть тут вони встигли завершити не все. Попри повну оплату й завершення дії договорів. Крім того, лишається під питанням, чому замовники не передбачили ремонти пошкоджених фасадів у договорах.

Так, ірпінський ФОП Ігор Федоренко отримав за відновлення багатоповерхівки на вул. Северинівській, 121, 1,02 млн грн одним платежем. Він працював з Ірпінською міськрадою з 2020 року. Цей же Федоренко Ігор Володимирович є керівником і власником ТОВ «‎ВікнаІрпеня».

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Судячи з сьогоднішнього стану, підрядник встиг залатати дірки й подекуди замінити вікна. Але в кількох квартирах досі розбиті рештки скла або вікна закриті плівкою. Можливо, це тому, що виконавець не зміг потрапити у ті квартири, куди власники не повернулися. Принаймні, на таку проблему ФОП скаржився у коментарі «КиївВладі‎».

Тому ж ФОПу замовили і ремонт у будинку на вул. Шевченка, 3а, сплативши у березні цього року 649 тис. грн. За умовами договору, він замінив пошкоджені вікна й виконав супутні роботи. Утеплення мешканці виконували самостійно.

Ігорю Федоренку також замовили і ремонт у сусідньому будинку на вул. Шевченка, 7. Багатоповерхівка зазнала більших ушкоджень, але судячи з договору, ФОП мав зробити не набагато більше, ніж у попередніх: замінити вікна й двері, відремонтувати укоси, відливи та підвіконня. За це він отримав 644,5 тис. грн. Пошкоджені уламками ділянки фасаду мешканці імовірно ремонтували власними силами. Їх замазали бетонним розчином.

Той самий ФОП був відповідальний і за ремонт на вул. Соборній, 107. Обсяги робіт були вказані ті самі: заміна вікон і супутній з цим ремонт. Наприкінці грудня Ігор Федоренко отримав за це 970 тис. грн. Вікна у будинку замінили, а пошкоджений уламками снарядів фасад не відновлювали.

Ірпінське ТОВ «‎Накую» відповідало за ремонт у багатоповерхівці на вул. Грибоєдова, 15, яка у червні 2023-го була перейменована на вул. Поезії.

Перелік робіт був аналогічний: демонтаж і заміна вікон і дверей, укоси, прорізи. У грудні товариство отримало за них 798 тис. грн.