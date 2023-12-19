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За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині
За тиждень енергетики відновили електропостачання 304 населених пунктів, знеструмлених через аномальну негоду
фото: ДТЕК

Енергетики ДТЕК повернули світло у 420 населених пунктів на Донеччині

Через аномальну негоду, яка тримається на Донеччині вже тиждень, в області оголошена надзвичайна ситуація регіонального рівня. Сильне обмерзання, ожеледиця, часом – вітер та дощ спричинили масове падіння дерев, а відтак – серйозні аварії на електромережах. Не вщухали в Донецькій області і бойові дії. Загалом за тиждень енергетики відновили світло для 386 тисяч родин та повернули електропостачання у 420 населених пунктів.

Про це повідомили в компанії. За тиждень ДТЕК Донецькі електромережі відновив світло для 386 тисяч родин.

Негода та бойові дії стали причиною масових відключень енергомереж на Донеччині минулого тижня. За тиждень енергетики відновили електропостачання 304 населених пунктів, знеструмлених через аномальну негоду. Та повернули світло для 309 тисяч родин. Наразі вже відновлені найбільші енерговузли та підключені об’єкти критичної інфраструктури. Енергетики працюють попри втому та колосальні навантаження.

Через аномальні погодні умови 15 грудня на Донеччині рішенням обласної комісії ТЕБ та НС оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Минулого тижня на допомогу енергетикам Донеччини приїхали колеги з Дніпра, Одеси та Київської області. Цього тижня на допомогу їдуть ще декілька ремонтних бригад з інших областей. Всього у відновлювальних роботах задіяні 79 бригад.

Не вщухали на Донеччині і бойові дії. За тиждень вдалося відремонтувати низку пошкоджень та повернути світло у 117 населених пунктах для 77 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені через обстріли.

Нагадаємо, ДТЕК відновив ще один енергоблок після масованих обстрілів минулої зими. Станом на сьогодні в рамках щорічної планової ремонтної кампанії ДТЕК реалізував 24 ремонти енергоблоків на ТЕС.

Теги: ДТЕК ремонт електроенергія

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