Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств
Фахівці відновлюють лінії електропередач після негоди
фото: ДТЕК

Ремонтні роботи тривають, але вони ускладнені несприятливою погодою

За добу енергетики відремонтували мережі для понад 288 тис. родин в населених пунктах Київщини, Одещини, Донеччини та Дніпропетровщини. Ремонтні роботи продовжуються. Про це повідомляє ДТЕК.

Енергетики ДТЕК продовжують ліквідацію наслідків негоди, що триває з 26 листопада. Несприятливі погодні умови спричинили масові падіння дерев та пориви електроліній. Значно постраждала Одещина, де без світла залишилися десятки тисяч осель. За добу енергетикам вдалось повернути світло 120 тис. родин, відремонтувавши 54 лінії, що живлять 2204 підстанцій. Роботи продовжуються, але вони ускладнені несприятливою погодою.

Станом на 19:30 27 листопада без світла на Одещині залишається 313 населених пунктів. Компанія задіяла 112 бригад, які працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути світло в кожну домівку.

Значних ушкоджень також зазнала Київська область. Енергетики повернули світло 32 тис. родин, однак роботи продовжуються. Вдалося відновити роботу 47 ліній та полагодити 967 трансформаторних підстанцій.

На Донеччині наслідки негоди ускладнені й бойовими діями. Попри це енергетики повернули світло 84 тисячам родин в 105 населених пунктах. Ще в 34 населених пунктах роботи тривають.

Як повідомляють в компанії, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. ДТЕК закликає бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі.

Нагадаємо, 27 листопада негода вирувала в більшості областей України. Через складні погодні умови виникли проблеми з електро- та водопостачанням, люди опинилися у снігових заметах, а деякі ділянки траси досі заблоковані. 

26 листопада Одеську область завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП, тож рух транспорту довелося частково перекрити. У зв’язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій.

Читайте також: Негода в Україні: що відомо станом на зараз
Теги: ДТЕК снігопад погода негода Київщина Одещина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Одещині пролунали вибухи
10 листопада, 23:20
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
Сьогодні, 21:00
Проєктним рішенням передбачено повне закриттям проїзду через зазначений транспортний вузол, без облаштування поряд тимчасової переправи
На Київщині рух однією із доріг перекриють на пів року: схема об'їзду
6 листопада, 11:54
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей
5 листопада, 09:38
У деяких центральних та північно-східних областях пройдуть значні дощі
У п’ятьох областях України оголошено штормове попередження
7 листопада, 14:22
В Одесі вітер валить дерева
В Одесі вирує негода, пішов перший сніг (фото, відео)
19 листопада, 13:34
Одесу замело снігом
Рух громадського транспорту в Одесі паралізовано
Сьогодні, 07:15
Київ заготував на зиму 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску
У Києві очікується сильний снігопад: які обмеження буде запроваджено
24 листопада, 12:37
Швидкість вітру під час урагану сягала 144 км/год
Крим потерпає від негоди: руйнування вражають
Сьогодні, 12:14

Події в Україні

Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств
Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський
Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті
Скільки «Кинджалів» збила українська ППО: дані Повітряних сил
Скільки «Кинджалів» збила українська ППО: дані Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
54K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
21K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
20K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
19K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
8406
Кирило Кернес: Батько не піддавався лікуванню: його мучили, насильно тримали, аби захопити владу у Харкові

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua