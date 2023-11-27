За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств

Ремонтні роботи тривають, але вони ускладнені несприятливою погодою

За добу енергетики відремонтували мережі для понад 288 тис. родин в населених пунктах Київщини, Одещини, Донеччини та Дніпропетровщини. Ремонтні роботи продовжуються. Про це повідомляє ДТЕК.

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Енергетики ДТЕК продовжують ліквідацію наслідків негоди, що триває з 26 листопада. Несприятливі погодні умови спричинили масові падіння дерев та пориви електроліній. Значно постраждала Одещина, де без світла залишилися десятки тисяч осель. За добу енергетикам вдалось повернути світло 120 тис. родин, відремонтувавши 54 лінії, що живлять 2204 підстанцій. Роботи продовжуються, але вони ускладнені несприятливою погодою.

Станом на 19:30 27 листопада без світла на Одещині залишається 313 населених пунктів. Компанія задіяла 112 бригад, які працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути світло в кожну домівку.

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Значних ушкоджень також зазнала Київська область. Енергетики повернули світло 32 тис. родин, однак роботи продовжуються. Вдалося відновити роботу 47 ліній та полагодити 967 трансформаторних підстанцій.

На Донеччині наслідки негоди ускладнені й бойовими діями. Попри це енергетики повернули світло 84 тисячам родин в 105 населених пунктах. Ще в 34 населених пунктах роботи тривають.

Як повідомляють в компанії, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. ДТЕК закликає бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі.

Нагадаємо, 27 листопада негода вирувала в більшості областей України. Через складні погодні умови виникли проблеми з електро- та водопостачанням, люди опинилися у снігових заметах, а деякі ділянки траси досі заблоковані.

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26 листопада Одеську область завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП, тож рух транспорту довелося частково перекрити. У зв’язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій.