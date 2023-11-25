Окупанти вдарили по енергетиці: у Києві горіла підстанція

Енергетична ситуація в регіонах станом на 25 листопада

Станом на ранок 25 листопада у столиці, а також Київській та Черкаській областях внаслідок обстрілу було знеструмлено понад 30 тисяч споживачів. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Однак у Києві та області можливі обмеження у споживанні внаслідок пошкоджень магістральних ліній «Укренерго», – попереджає Міненерго.

Київ

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Внаслідок атаки ворожих дронів у столиці станом на ранок залишалися без світла понад 12 тисяч точок обліку. Всіх уже заживлено.

Зафіксовано загоряння на одній із підстанцій. Триває огляд та ліквідація наслідків.

Київська область

Внаслідок атаки в області пошкоджено чотири лінії електропередачі 110 КВ, без електропостачання – майже 17 тисяч клієнтів. Ведуться роботи з відновлення.

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Також пошкоджено магістральні повітряні лінії. Тривають роботи.

Черкаська область

Через падіння дрона один населений пункт (939 абонентів) залишився без світла.

Донеччина

Через бойові дії вимикалися дві лінії електропередачі (324 споживачі). За добу заживлено 53 населених пункти – це 8,4 тисячі абонентів), які постраждали від атак.

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Запорізька область

Через бойові дії відключено 15 населених пунктів (2 тисячі абонентів). Водночас заживлено п’ять населених пунктів – це 968 точок обліку. З технологічних причин упродовж доби було знеструмлено 4,6 тисячі споживачів, уже підключено – 4,5 тисячі.

Сумщина

В області через бойові дії залишаються без електропостачання 54 населених пункти – це 4,5 тисячі абонентів.

Харківщина

Через погодні умови і бойові дії без світла залишаються 69 населених пунктів (17 тисяч абонентів). Ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Херсонщина

В обласному центрі заживили 41 точку обліку, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Через обстріли знеструмлено 695 споживачів.

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Всього за добу енергетики повернули світло для понад 13,7 тисячі абонентів.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

Раніше енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.