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Рівень споживання електроенергії стрімко зростає: «Укренерго» звернулося до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рівень споживання електроенергії стрімко зростає: «Укренерго» звернулося до українців
В «Укренерго» нагадують, що одночасне заживлення великої кількості споживачів – це складний технічний процес, який може спричинити перевантаження електромереж
фото з відкритих джерел

Причинами зростання споживання є: погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва «зеленої» генерації

Через погіршення погодних умов в Україні стрімко зростає споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Рівень споживання електроенергії стрімко зростає. Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує, що споживання буде триматися на максимумі протягом дня», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, причинами зростання споживання є: погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва «зеленої» генерації, відновлення споживання у регіонах, постраждалих через негоду.

В «Укренерго» нагадують, що одночасне заживлення великої кількості споживачів – це складний технічний процес, який може спричинити перевантаження електромереж й призвести до додаткових технічних пошкоджень.

«Споживайте електрику ощадливо. Сьогодні просимо раціонально споживати електроенергію протягом всього дня», – наголошується у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались.

«Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються. Але, якщо максимум споживання буде триматися протягом дня, в енергосистемі можливий дефіцит. Це пов’язано зі зниженою роботою сонячних електростанцій», – зазначили в «Укренерго».

Ремонтні бригади «Укренерго» разом з обленерго продовжують відновлювати енергоживлення споживачів у південному регіоні. Хід робіт ускладнюють важкі погодні умови: снігові замети, ожеледиця. Знову посилився вітер, подекуди йде сильний дощ.

Найбільш складна ситуація залишається в Одеській та Херсонській областях. За ніч через погодні умови додались відключення у Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській областях.

Загалом через негоду на ранок знеструмлено 368 населених пунктів у Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 444 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження у мережах обленерго у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Раніше Центр досліджень енергетики повідомив, при яких температурах можливе відключення світла.

Теги: Укренерго погода електроенергія Україна

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