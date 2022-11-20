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Загибель цивільних людей з початку війни: Офіс генпрокурора оприлюднив цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Загибель цивільних людей з початку війни: Офіс генпрокурора оприлюднив цифри
Серед загиблих під час війни з Росією – 437 дітей
фото ілюстративне

Наразі українські правоохоронці зафіксували понад 45 тис. воєнних злочинів

Офіс Генпрокурора зафіксував з початку повномасштабної війни рф проти України загибель 8311 цивільних українців. Серед загиблих – 437 дітей. Ще понад 11 тисяч цивільних людей зазнали поранень. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в етері телемарафону 19 листопада.

«Ми розуміємо, що реальна цифра (кількості загиблих – «Главком») набагато більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу», – зазначив він.

За словами генпрокурора, наразі українські правоохоронці зафіксували понад 45 тис. воєнних злочинів і більш ніж 19 тис. злочинів проти основ національної безпеки.

Генпрокурор додав, що правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні воєнних злочинів 216 особам, зокрема 17 військовополоненим окупантам, а решті висунуті заочні підозри.

«Обвинувальні акти до суду, де завершене досудове розслідування, направили стосовно 60 осіб, вже 12 російських злочинців засуджено. Здебільшого засуджених ми маємо у своєму розпорядженні», – розповів Костін. 

Серед злочинів, у яких підозрюються військовослужбовці РФ, – напади на населені пункти, жорстоке поводження з цивільними (73 підозрювані), умисні убивства цивільних (35 підозрюваних), сексуальне насильство (шість військових отримали підозру, з них один також підозрюється у вбивстві).

Раніше Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни.

Нагадаємо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.

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Теги: росія окупанти війна смерть українці втрати

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