Зайшов не в ту душову кабінку. На Волині молодий офіцер жорстоко побив солдата

Старший лейтенант навіть не надав потерпілою першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю

У Волинській області 23-річний офіцер побив ногами у душовій 41-річного солдата. Про це повідомила сестра потерпілого Анатолія Грищука Наталія.

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«На фотографіях мій брат Грищук Анатолій військовий 14 бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичом, за те що брат зайшов митись не в ту кабінку, він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення)», – йдеться в повідомленні.

Жінка розповіла, що офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові. Вона додала, що після побиття старший лейтенант навіть не надав потерпілою першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю. Коли її брата знайшли, у нього від травм вже відмовили ноги, а на голові була велика гематома. Наразі чоловік бореться за життя в лікарні, а зловмисник «гуляє на волі».

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Побитого солдата знайшли у сушильній 9 квітня, тобто саме побиття сталося 8 числа. Після нападу Арійчук ще й змусив Анатолія прибирати в душовій, після чого поранений військовослужбовець уже не зміг піднятися на ноги.

Нагадаємо, вчора військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.