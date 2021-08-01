Рятувальники попередили про небезпечні погодні умови протягом дня

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Протягом години та всього дня в Україні спостерігатимуться ускладнення погодних умов. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням вдень 1 серпня гроза (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Раніше надзвичайники попереджали про град, шквали та пожежну небезпеку. Так, повідомлялось, що з 31 липня та 1 серпня в Україні спостерігатимуться ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, 30 липня в Україні вирували дощ, гроза та сильні пориви вітру. Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях.

Як повідомлялося, погода в Україні у неділю, 1 серпня, буде прохолодною та дощовою у західних та частині північних регіонах. Натомість схід, центр та південь будуть насолоджуватися сонечком та відсутністю опадів.