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Закон про мобілізацію: як можна буде оновити дані без візиту до ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: як можна буде оновити дані без візиту до ТЦК
За словами Фріз, повістки через електронний кабінет громадянам України не вручатимуть
фото з відкритих джерел

У військовозобов'язаних з'явиться змога оновити дані через ЦНАП або електронний кабінет

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтерв'ю nv.ua.  

За словами посадовиці, оновити дані можна буде через ЦНАП, або через електронний кабінет, коли він запрацює.

«Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де… вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно», – пояснила Фріз. 

Нардепка також наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України не вручатимуть. Їх можуть видавати фізично або надсилатимуть поштою.

При цьому Фріз уточнила, що можливість оновити дані безпосередньо у ТЦК та СП збережеться.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. 

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: мобілізація ТЦК військомат військовозобов'язаний

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