Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати

У законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків без військово-облікових документів та обмеження права на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК

Яким чином передбачається процес позбавлення права на керування транспортним засобом?

Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram та оприлюднив повний висновок комітету.

За його інформацією, у законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів та обмеження права на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК.

Інші обмеження (заходи пливу) передбачені законопроєктом:

Керівник ТЦК може звернутися до поліції з метою затримання та доставки громадянина до ТЦК;

У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити доставку, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом «вимогу» (форму документа визначить Міноборони);

Громадянину надається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;

Якщо громадянин не виконав вимоги, ТЦК може звернутися до суду щодо обмеження громадянина у праві керувати транспортним засобом – на строк до виконання вимог, зазначених у документі.

Обмеження права керувати транспортним засобом буде здійснюватися безпосередньо державною виконавчою службою, після отримання рішення суду.

Яким чином передбачається процес позбавлення права на керування транспортним засобом?

Спершу ТЦК протягом 30 днів звертається до суду першої інстанції з документами, що підтверджують позов про необхідність обмеження права водіння транспортним засобом. Якщо позов прийнято, суд протягом 30 днів розглядає позов у письмовому вигляді (тобто без необхідності виклику сторін на слухання).

Але в разі клопотання про явку до суду або з боку позивача (ТЦК), або з боку відповідача, суд може призначити засідання. Суд може відмовити ТЦК у разі, якщо не буде доведено, що громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом. Або якщо не буде доведено, що не можна було здійснити його затримання та привід до ТЦК.

Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.

До слова, розгляд законопроєкту в Раді запланований на 10 квітня 2024 року.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.