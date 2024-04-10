Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати
У законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків без військово-облікових документів та обмеження права на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК
фото з відкритих джерел

Яким чином передбачається процес позбавлення права на керування транспортним засобом?

Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram та оприлюднив повний висновок комітету.

За його інформацією, у законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів та обмеження права на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК. 

Інші обмеження (заходи пливу) передбачені законопроєктом:

  • Керівник ТЦК може звернутися до поліції з метою затримання та доставки громадянина до ТЦК;
  • У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити доставку, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом «вимогу» (форму документа визначить Міноборони);
  • Громадянину надається 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі;
  • Якщо громадянин не виконав вимоги, ТЦК може звернутися до суду щодо обмеження громадянина у праві керувати транспортним засобом – на строк до виконання вимог, зазначених у документі.
  • Обмеження права керувати транспортним засобом буде здійснюватися безпосередньо державною виконавчою службою, після отримання рішення суду.

Яким чином передбачається процес позбавлення права на керування транспортним засобом?

Спершу ТЦК протягом 30 днів звертається до суду першої інстанції з документами, що підтверджують позов про необхідність обмеження права водіння транспортним засобом. Якщо позов прийнято, суд протягом 30 днів розглядає позов у письмовому вигляді (тобто без необхідності виклику сторін на слухання).

Але в разі клопотання про явку до суду або з боку позивача (ТЦК), або з боку відповідача, суд може призначити засідання. Суд може відмовити ТЦК у разі, якщо не буде доведено, що громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом. Або якщо не буде доведено, що не можна було здійснити його затримання та привід до ТЦК.

Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.

До слова, розгляд законопроєкту в Раді запланований на 10 квітня 2024 року.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Читайте також:

Теги: обмеження Міноборони Олексій Гончаренко закон документи Україна Telegram Місяць законопроєкт депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні цього року у Вашингтоні пройде саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу. На минулому саміті Україні пообіцяли вступ, але після завершення війни
Тридцять третім будеш? Ювілей НАТО: що варто знати українцям Союзники
3 квiтня, 09:00
Мінцифри: Відтепер вступати до університету чи влаштовуватися на роботу можна без ксерокопій — достатньо пошерити електронний освітній документ
Атестат та диплом у смартфоні: «Дія» запустила освітні документи
22 березня, 15:15
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила нові деталі
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила нові деталі
15 березня, 22:50
Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії»
Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву
16 березня, 22:00
Якщо людина у 18 років після базової підготовки отримає військово-облікову спеціальність, то ТЦК зможуть її призвати на службу
До війська з 18 років? Разумков зробив несподівану заяву щодо законопроєкту про мобілізацію
25 березня, 19:30
Місцеві активісти наголошують, що зняття цієї заборони зашкодить багаторічній роботі правозахисників, які виступають проти процедури
Парламент Гамбії провалив голосування про заборону жіночого обрізання
19 березня, 18:32
Сирський: Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати
Відставка Залужного, мобілізація, ситуація на фронті: основне з інтерв'ю Сирського
29 березня, 13:57
НАЗЯВО перевірить на плагіат декларацію голови Господарського суду міста Києва Вадима Босого
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
5 квiтня, 16:26
Низка країн будуть вимушено вкладати кошти у свою оборону протягом наступних 10 років
Військові амбіції коштуватимуть країнам НАТО захмарної суми – Bloomberg
Вчора, 09:51

Політика

Питання про демобілізацію буде розглянуте в іншому законопроєкті
Питання про демобілізацію буде розглянуте в іншому законопроєкті
Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати
Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати
Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа
Що буде далі із законом про мобілізацію? Відповідь нардепа
Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики
Зеленський пояснив, як Харків долатиме дефіцит електрики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
24K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
14K
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
13K
США передали Україні трофейну іранську зброю
13K
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
7201
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці

Новини

Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Вчора, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Вчора, 16:07

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua