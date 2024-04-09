Головна Країна Політика
search button user button menu button

Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список
Нардепи хочуть звільнити корупціонерів від покарання начебто обмінявши його на військову службу
фото з відкритих джерел

Проєкт передбачає, що за бажання засудженого проходити військову службу, установа з виконання покарань має невідкладно надіслати до суду

Правоохоронний комітет на закритому засіданні погодив для голосування у Верховній Раді законопроєкт №11079-1, який дозволяє суду звільняти корупціонерів та інших злочинців для військової служби за контрактом. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК)

Йдеться про осіб, яких вже засудили навіть за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини.

«Під начебто «посиленням мобілізації» законопроєкт дозволить фактично легалізувати ухилення від визначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі, а надалі завдяки корупційним схемам – і ухиленню від військової служби взагалі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, законопроєкт подано зокрема для «відмазування» від потенційного покарання деяких народних депутатів, які отримали підозри у корупційних злочинах, і справи яких вже розглядаються у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

«Автори законопроєкту №11079-1 пропонують перелік злочинів, за якими засуджених не можна буде звільнити за такою схемою. Це злочини проти національної безпеки, умисне вбивство двох і більше осіб (умисне вбивство однієї особи допускається), злочини пов’язані з сексуальним насильством та тероризмом, а також порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Проте тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів серед винятків – немає», – зазначила заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

Важливо, що цей підхід суперечить зобов’язанням України щодо руху до Європейського Союзу. У червні 2022 року Європейська комісія надала свій висновок щодо заявки України на членство у ЄС, у якому рекомендувала «посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та винесених вироків».

 «Це не вперше, коли правоохоронний комітет під керівництвом Сергія Іонушаса намагається провести шкідливі ініціативи, які суперечать домовленостям з міжнародними партнерами. Раніше саме через цей комітет намагался протягти псевдореформу Бюро економічної безпеки та відмовляються скасовувати «правки Лозового». При цьому, на відміну від багатьох інших комітетів, засідання комітету відбуваються у закритому режимі», – йдеться у повідомленні.

Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроекту:

  • Сергій Шахов, якого звинувачують у приховуванні майна на 88 мільйонів гривень і який оголошений в розшук.
  • Олександр Юрченко, якого звинувачують в отриманні 13 тисяч доларів за потрібні зміни у законодавстві про сміттєві відходи.
  • Сергій Кузьміних, якого звинувачують у зловживанні впливом і обіцянці за 558 тисяч гривень посприяти в укладенні контрактів між приватною компанією і Житомирською лікарнею.
  • Ярослав Дубневич, якого обвинувачують у незаконному заволодінні 93 мільйонів гривень Укрзалізниці.  Також він є підозрюваним в іншій справі, яка стосується організації заволодіння газом на понад 2,1 млрд грн. Дубневич перебуває у розшуку, йому обрано заочну варту.
  • Людмила Марченко, яка звинувачується у отриманні $11,3 тис. за сприяння із внесенням чоловіків у систему «Шлях».
  • Анатолій Гунько, якого звинувачують в одержанні $85 тис, доларів за допомогу приватному підприємцю з отриманням державних земель в оренду.
  • Андрій Одарченко, якого звинувачують у спробі підкупу біткойнами Мустафи Найєма в обмін на виділення грошей на університет, яким опікувався нардеп.
  • Сергій Лабазюк, якого звинувачують у пропозиції надання 150 тисяч доларів віцепрем’єр-міністру Кубракову та голові Держагентства відновлення Найєму за надання пов’язаній компанії підряду із відбудови об’єктів інфраструктури.
  • Олександр Маріковський, якого звинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти на 25 млн грн.

 

Проєкт передбачає, що за бажання засудженого проходити військову службу, установа з виконання покарань має невідкладно надіслати до суду:

  • подання,
  • заяву засудженого про бажання проходити військову службу за контрактом,
  • письмову згоду командира військової частини,
  • копію військово-облікових документів,
  • копію висновку (постанови) військово-лікарської комісії про придатність особи до військової служби.

Далі суд має розглянути ці документи та прийняти рішення. Детального порядку розгляду в суді законопроєкт не визначає. Якщо суд вирішить, що від покарання засудженого можна звільнити, то з ним мають укласти контракт, а військову службу засуджені повинні будуть проходити у спеціалізованих військових частинах.

Водночас закон не містить жодних вимог, де саме територіально зможуть проходити служби такі особи. Ба більше – за наявності підстав за тим же висновком ВЛК такі особи надалі можуть бути звільнені від проходження військової служби.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, згвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно до Верховної Ради внесли законопроект №11079, який передбачає мобілізацію та проходження військової. Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду. служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада мобілізація корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Стефанчука, українським лідером «був, є і залишиться Зеленський»
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42
Як зазначила заступниця міністра, заборона людям з судимістю бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу
Мін’юст назвав мобілізаційний потенціал України з-поміж засуджених
15 березня, 17:25
Закарпатський ОТЦК переконує, що до чоловіка жодної фізичної сили не вживалося
Спроба суїциду на Закарпатті: обласний ТЦК повідомив подробиці
18 березня, 12:58
Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни
У Росії бракує солдатів на нові військові округи – британська розвідка
26 березня, 12:50
Письменник розповів журналістам про свої наміри у Серебрянських лісах, де передавав допомогу військовим
Письменник Сергій Жадан вирішив мобілізуватися
26 березня, 01:46
Працівники ТЦК направляли обвинуваченого на навчання зв'язківцем, але він відмовився. Боявся, що могли відправити туди, де вбивають і багато крові
Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок
3 квiтня, 17:10
За словами заступниці міністра оборони, е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних
Міноборони повідомило, чи надходитимуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного
2 квiтня, 20:39
Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили майже 20 тисяч доларів і 40 тисяч гривень, банківські картки
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
4 квiтня, 18:04
В Україні почалася демобілізація строковиків
Генштаб повідомив, скільки строковиків буде звільнено у запас
5 квiтня, 12:56

Політика

Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список
Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список
Перезавантаження БЕБ. Гетманцев пояснив, у чому проблема
Перезавантаження БЕБ. Гетманцев пояснив, у чому проблема
Зеленський відреагував на удар по центру Білопілля
Зеленський відреагував на удар по центру Білопілля
Справа «харківських угод». Ексуддя Конституційного суду закликав притягнути до відповідальності ексспікера Литвина
Справа «харківських угод». Ексуддя Конституційного суду закликав притягнути до відповідальності ексспікера Литвина
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску
Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова
Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
33K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
19K
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
12K
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
9578
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
9327
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)

Новини

Удари по українській енергетиці. Гендиректор ДТЕК пояснив новий задум росіян
Сьогодні, 08:47
Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33
У США під час польоту в літака Boeing відпала кришка двигуна (відео)
Вчора, 19:16
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
Вчора, 19:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua