Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список

Проєкт передбачає, що за бажання засудженого проходити військову службу, установа з виконання покарань має невідкладно надіслати до суду

Правоохоронний комітет на закритому засіданні погодив для голосування у Верховній Раді законопроєкт №11079-1, який дозволяє суду звільняти корупціонерів та інших злочинців для військової служби за контрактом. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК)

Йдеться про осіб, яких вже засудили навіть за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини.

«Під начебто «посиленням мобілізації» законопроєкт дозволить фактично легалізувати ухилення від визначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі, а надалі завдяки корупційним схемам – і ухиленню від військової служби взагалі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, законопроєкт подано зокрема для «відмазування» від потенційного покарання деяких народних депутатів, які отримали підозри у корупційних злочинах, і справи яких вже розглядаються у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

«Автори законопроєкту №11079-1 пропонують перелік злочинів, за якими засуджених не можна буде звільнити за такою схемою. Це злочини проти національної безпеки, умисне вбивство двох і більше осіб (умисне вбивство однієї особи допускається), злочини пов’язані з сексуальним насильством та тероризмом, а також порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Проте тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів серед винятків – немає», – зазначила заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

Важливо, що цей підхід суперечить зобов’язанням України щодо руху до Європейського Союзу. У червні 2022 року Європейська комісія надала свій висновок щодо заявки України на членство у ЄС, у якому рекомендувала «посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та винесених вироків».

«Це не вперше, коли правоохоронний комітет під керівництвом Сергія Іонушаса намагається провести шкідливі ініціативи, які суперечать домовленостям з міжнародними партнерами. Раніше саме через цей комітет намагался протягти псевдореформу Бюро економічної безпеки та відмовляються скасовувати «правки Лозового». При цьому, на відміну від багатьох інших комітетів, засідання комітету відбуваються у закритому режимі», – йдеться у повідомленні.

Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроекту:

Сергій Шахов, якого звинувачують у приховуванні майна на 88 мільйонів гривень і який оголошений в розшук.

Олександр Юрченко, якого звинувачують в отриманні 13 тисяч доларів за потрібні зміни у законодавстві про сміттєві відходи.

Сергій Кузьміних, якого звинувачують у зловживанні впливом і обіцянці за 558 тисяч гривень посприяти в укладенні контрактів між приватною компанією і Житомирською лікарнею.

Ярослав Дубневич, якого обвинувачують у незаконному заволодінні 93 мільйонів гривень Укрзалізниці. Також він є підозрюваним в іншій справі, яка стосується організації заволодіння газом на понад 2,1 млрд грн. Дубневич перебуває у розшуку, йому обрано заочну варту.

Людмила Марченко, яка звинувачується у отриманні $11,3 тис. за сприяння із внесенням чоловіків у систему «Шлях».

Анатолій Гунько, якого звинувачують в одержанні $85 тис, доларів за допомогу приватному підприємцю з отриманням державних земель в оренду.

Андрій Одарченко, якого звинувачують у спробі підкупу біткойнами Мустафи Найєма в обмін на виділення грошей на університет, яким опікувався нардеп.

Сергій Лабазюк, якого звинувачують у пропозиції надання 150 тисяч доларів віцепрем’єр-міністру Кубракову та голові Держагентства відновлення Найєму за надання пов’язаній компанії підряду із відбудови об’єктів інфраструктури.

Олександр Маріковський, якого звинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти на 25 млн грн.

Проєкт передбачає, що за бажання засудженого проходити військову службу, установа з виконання покарань має невідкладно надіслати до суду:

подання,

заяву засудженого про бажання проходити військову службу за контрактом,

письмову згоду командира військової частини,

копію військово-облікових документів,

копію висновку (постанови) військово-лікарської комісії про придатність особи до військової служби.

Далі суд має розглянути ці документи та прийняти рішення. Детального порядку розгляду в суді законопроєкт не визначає. Якщо суд вирішить, що від покарання засудженого можна звільнити, то з ним мають укласти контракт, а військову службу засуджені повинні будуть проходити у спеціалізованих військових частинах.

Водночас закон не містить жодних вимог, де саме територіально зможуть проходити служби такі особи. Ба більше – за наявності підстав за тим же висновком ВЛК такі особи надалі можуть бути звільнені від проходження військової служби.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, згвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно до Верховної Ради внесли законопроект №11079, який передбачає мобілізацію та проходження військової. Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду. служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану.