The New York Times: Україна має знайти баланс між мобілізацією і ризиком знищення цілого покоління

Здорові чоловіки віком до 30 років, які складають основу більшості армій, є частиною найменшого покоління в сучасній історії країни

Нестачу молоді спочатку відчули на ринку праці, а потім набагато сильніше – під час повномасштабної війни

Наразі в Україні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни. Армія відчайдушно потребує людей, оскільки приблизно мільйон діючих військових вже виснажені, ще десятки тисяч - загинули або отримали серйозні поранення, пише The New York Times.

«Здорові чоловіки віком до 30 років, які складають основу більшості армій, є частиною найменшого покоління в сучасній історії країни. Україна має знайти баланас між необхідністю протистояти невпинному російському наступу, збільшуючи кількість війська, і ризиком знищення цілого покоління», – йдеться у статті.

Зазначається, що різке падіння народжуваності в Україні протягом перших десятиліть після розпаду Радянського Союзу сталося внаслідок краху економіки та різкого зростання рівня смертності серед старшого покоління чоловіків - переважно від нелікованих серцево-судинних захворювань, алкоголізму та травм на робочому місці.

Падіння було більш різким, ніж в Росії, воно призвело до зменшення кількості молодих чоловіків порівняно з рештою населення. Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун каже, що криза 1990-х вплинула на репродуктивну поведінку населення. Нестачу молоді спочатку відчули на ринку праці, а потім набагато сильніше - під час повномасштабної війни.

За його словами, перспективи майбутніх народжень залежать того, скільки чоловіків загине на війни, та скільки жінок повернуться додому. Водночас він вважає, що в України немає іншого вибору, окрім як призивати молодих чоловіків.

З 2021 по 2023 рік кількість народжень в Україні скоротилася майже вдвічі. Експерти кажуть, що більшу роль в демографічній ситуації відграє саме виїзд жінок за кордон – за даними Євростату, виїхали близько 800 тисяч українок у віці від 18 до 34 років.

«Рішення пана Зеленського призивати чоловіків, починаючи з 25 років, ризикує ще більше зменшити це невелике покоління українців. І багато хто з обмеженого пулу 25- і 26-річних чоловіків – близько 467 тисяч, згідно з урядовою оцінкою на 2022 рік - вже служать в армії, живуть на окупованих територіях або за межами України. Інші мають роботу або інвалідність, які звільняють їх від призову», – йдеться у статті.

Зниження призовного віку загрожує ще більшим скороченням молодого покоління. Тим часом на окупованих територіях загарбники призивають українських чоловіків воювати вже з 18 років.

Влада вважає, що не має іншого вибору, окрім як знизити призовний вік. «Рішення прийнято - воно хороше, але запізніле», - каже полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Нагалаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні обранці:. як голосували депутати

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

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