Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото

На фото Залужний позує із донькою військової Соломією на тлі прапорів

Офіцерка Збройних сил України Поліна Кравченко оприлюднила фото головнокомандувача Валерія Залужного із немовлям на руках. На фото Залужний позує із донькою військової Соломією на тлі прапорів.

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«Гадаю це історичне фото, яким просто неможливо не поділитись. Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана. Людини, яка щодня пише історію країни де живуть, будуть жити наші дітлахи. Країни майбутнього, незалежної України з найсильнішою армією світу та щасливими людьми», – написала офіцерка під фото.

Військова зазначила, що пишається головнокомандувачем ЗСУ і назвала фото історичним. «Кажуть, тримати Соломію в руках – це до Миру», – написала вона.

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Більше подробиць фотосесії військова не повідомила.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний поділився рідкісним фото зі своєю дружиною Оленою.