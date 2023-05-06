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Залужний поінформував Міллі про готовність армії до визволення українських територій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Залужний поінформував Міллі про готовність армії до визволення українських територій
Залужний провів телефонну розмову з генералом США Міллі
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний обговорив з генералом Марком Міллі плани щодо звільнення окупованих територій України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у Telegram в суботу, 6 травня.

«Під час телефонної розмови поінформував про ситуацію на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – відзначив головнокомандувач ЗСУ за підсумками переговорів 6 травня.

Також Залужний подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні.

«Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета – перемога України!», – додав Валерій Залужний.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу артилерійської розвідки, яка протистоїть ворогу вздовж лінії фронту. 

До слова, Залужний також показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті.

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Теги: перемога Валерій Залужний

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